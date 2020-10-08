https://ria.ru/20201008/steklo-1578856266.html

iPhone 12 получит стекло, которое переживет падение с двухметровой высоты

В конструкции нового поколения iPhone, которое представят уже 13 октября, используют стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Об этом сообщает Phone... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:49

2020-10-08T15:49

2020-10-08T15:49

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технологии

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В конструкции нового поколения <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a>, которое представят уже 13 октября, используют стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Об этом сообщает <u><a href="https://www.phonearena.com/news/apple-evaluating-diamond-like-carbon-coatings-for-iphone_id127663" target="_blank" rel="nofollow noopener">Phone Arena</a></u>.Передовая разработка компании Corning стекло Gorilla Glass Victus представлено летом 2020 года. Материал в два раза устойчивее к царапинам, чем Gorilla Glass 6. Стекло должно без последствий выдерживать падение смартфона с высоты двух метров.По инсайдерской информации, смартфоны от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> получат доработанное стекло, которое еще лучше противостоит неприятным царапинам. Речь идет об алмазоподобном углеродном покрытии. Однако, такое решение может появиться на рынке через поколение iPhone.По подсчетам аналитиков SquareTrade, наиболее распространенным повреждением для современного смартфона является треснувший или поцарапанный дисплей.

https://ria.ru/20200925/oksimetr-apple-watch-1577751550.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии