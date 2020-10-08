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https://ria.ru/20201008/steklo-1578856266.html
iPhone 12 получит стекло, которое переживет падение с двухметровой высоты
В конструкции нового поколения iPhone, которое представят уже 13 октября, используют стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Об этом сообщает Phone... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:49
2020-10-08T15:49
риа наука
apple iphone
apple
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В конструкции нового поколения <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a>, которое представят уже 13 октября, используют стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Об этом сообщает <u><a href="https://www.phonearena.com/news/apple-evaluating-diamond-like-carbon-coatings-for-iphone_id127663" target="_blank" rel="nofollow noopener">Phone Arena</a></u>.Передовая разработка компании Corning стекло Gorilla Glass Victus представлено летом 2020 года. Материал в два раза устойчивее к царапинам, чем Gorilla Glass 6. Стекло должно без последствий выдерживать падение смартфона с высоты двух метров.По инсайдерской информации, смартфоны от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> получат доработанное стекло, которое еще лучше противостоит неприятным царапинам. Речь идет об алмазоподобном углеродном покрытии. Однако, такое решение может появиться на рынке через поколение iPhone.По подсчетам аналитиков SquareTrade, наиболее распространенным повреждением для современного смартфона является треснувший или поцарапанный дисплей.
https://ria.ru/20200925/oksimetr-apple-watch-1577751550.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
apple iphone, apple, технологии

iPhone 12 получит стекло, которое переживет падение с двухметровой высоты

15:49 08.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store в Москве
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В конструкции нового поколения iPhone, которое представят уже 13 октября, используют стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Об этом сообщает Phone Arena.
Передовая разработка компании Corning стекло Gorilla Glass Victus представлено летом 2020 года. Материал в два раза устойчивее к царапинам, чем Gorilla Glass 6. Стекло должно без последствий выдерживать падение смартфона с высоты двух метров.
Новые часы Apple Watch Series 4 - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 11:23РИА Наука
Точность пульсоксиметра в новых часах Apple Watch подвергли сомнению
По инсайдерской информации, смартфоны от Apple получат доработанное стекло, которое еще лучше противостоит неприятным царапинам. Речь идет об алмазоподобном углеродном покрытии. Однако, такое решение может появиться на рынке через поколение iPhone.
По подсчетам аналитиков SquareTrade, наиболее распространенным повреждением для современного смартфона является треснувший или поцарапанный дисплей.
 
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РИА НаукаApple iPhoneAppleТехнологии
 
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