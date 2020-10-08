https://ria.ru/20201008/steklo-1578856266.html
iPhone 12 получит стекло, которое переживет падение с двухметровой высоты
В конструкции нового поколения iPhone, которое представят уже 13 октября, используют стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Об этом сообщает Phone... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:49
2020-10-08T15:49
2020-10-08T15:49
риа наука
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технологии
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В конструкции нового поколения <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a>, которое представят уже 13 октября, используют стеклянные панели Gorilla Glass Victus от Corning. Об этом сообщает <u><a href="https://www.phonearena.com/news/apple-evaluating-diamond-like-carbon-coatings-for-iphone_id127663" target="_blank" rel="nofollow noopener">Phone Arena</a></u>.Передовая разработка компании Corning стекло Gorilla Glass Victus представлено летом 2020 года. Материал в два раза устойчивее к царапинам, чем Gorilla Glass 6. Стекло должно без последствий выдерживать падение смартфона с высоты двух метров.По инсайдерской информации, смартфоны от <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> получат доработанное стекло, которое еще лучше противостоит неприятным царапинам. Речь идет об алмазоподобном углеродном покрытии. Однако, такое решение может появиться на рынке через поколение iPhone.По подсчетам аналитиков SquareTrade, наиболее распространенным повреждением для современного смартфона является треснувший или поцарапанный дисплей.
https://ria.ru/20200925/oksimetr-apple-watch-1577751550.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, apple, технологии