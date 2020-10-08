https://ria.ru/20201008/stavropole-1578850102.html
Более 900 молодых семей на Ставрополье купили жилье с господдержкой
На Ставрополье в 2020 году благодаря программе "Молодая семья" и краевой госпрограмме "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" собственное... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:31
2020-10-08T15:31
2020-10-08T15:31
жилье
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости</strong>. На Ставрополье в 2020 году благодаря программе "Молодая семья" и краевой госпрограмме "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" собственное жилье приобрели уже 912 семей, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.Всего в 2020 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей региона выделено 969 миллионов рублей, из которых более 900 миллионов рублей – краевые средства. "В первую очередь в список участников программы вносят многодетные семьи, в этом году таких семей 205. По решению краевых властей в 2020 году многодетные семьи получат господдержку в размере 70% от стоимости жилья", - привели в ведомстве слова министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко. Участниками программы могут быть молодые семьи, в том числе многодетные, в которых возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Кроме того, молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении и платежеспособной. Нуждаемость и платежеспособность семьи определяются органами местного самоуправления края по месту постоянной регистрации, документы для участия в программе принимаются круглогодично.
https://ria.ru/20201006/fizkultura-1578389407.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, ставропольский край
СТАВРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости. На Ставрополье в 2020 году благодаря программе "Молодая семья" и краевой госпрограмме "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры" собственное жилье приобрели уже 912 семей, сообщает министерство строительства и архитектуры региона.
"Поучаствовать в программе в этом году смогут 1375 ставропольских семей, которые были включены в список участников в порядке очереди. Практически все семьи уже получили свидетельства (извещения) о праве на приобретение жилья и приступили к подбору недвижимости", - говорится в сообщении.
Всего в 2020 году на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей региона выделено 969 миллионов рублей, из которых более 900 миллионов рублей – краевые средства.
"В первую очередь в список участников программы вносят многодетные семьи, в этом году таких семей 205. По решению краевых властей в 2020 году многодетные семьи получат господдержку в размере 70% от стоимости жилья", - привели в ведомстве слова министра строительства и архитектуры Ставрополья Валерия Савченко.
Участниками программы могут быть молодые семьи, в том числе многодетные, в которых возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Кроме того, молодая семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении и платежеспособной. Нуждаемость и платежеспособность семьи определяются органами местного самоуправления края по месту постоянной регистрации, документы для участия в программе принимаются круглогодично.