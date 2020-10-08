https://ria.ru/20201008/sotsipoteka-1578905027.html
В МО за пять лет выдали около 2 тысяч сертификатов на соципотеку
В Московской области за последнюю пятилетку уникальным специалистам выдали порядка двух тысяч сертификатов на социальную ипотеку, которые дают льготу на покупку РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:50
2020-10-08T18:50
2020-10-08T18:50
новости подмосковья
инна федотова
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В Московской области за последнюю пятилетку уникальным специалистам выдали порядка двух тысяч сертификатов на социальную ипотеку, которые дают льготу на покупку жилья. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/sertifikati-na-sotsialnuju-ipoteku-v-podmoskove/" target="_blank">"360"</a>.Отмечается, что таким образом подмосковные власти оказывают поддержку тренерам, ученым, воспитателям, учителям, врачам и другим работникам.Программа "Социальная ипотека" стартовала четыре года назад по решению главы области Андрея Воробьева. Ее суть в том, что региональное правительство берет на себя стоимость жилья, а обладатель сертификата выплачивает проценты.По словам министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, за этот год будет вручено 365 свидетельств."Нам известно, что более 1,7 тысячи граждан уже приобрели квартиры. Наибольшим же спросом пользуются двухкомнатные, на втором месте – трехкомнатные", – добавила она.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инна федотова, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
В Московской области за последнюю пятилетку уникальным специалистам выдали порядка двух тысяч сертификатов на социальную ипотеку, которые дают льготу на покупку жилья. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Отмечается, что таким образом подмосковные власти оказывают поддержку тренерам, ученым, воспитателям, учителям, врачам и другим работникам.
Программа "Социальная ипотека" стартовала четыре года назад по решению главы области Андрея Воробьева. Ее суть в том, что региональное правительство берет на себя стоимость жилья, а обладатель сертификата выплачивает проценты.
По словам министра жилищной политики Подмосковья Инны Федотовой, за этот год будет вручено 365 свидетельств.
"Нам известно, что более 1,7 тысячи граждан уже приобрели квартиры. Наибольшим же спросом пользуются двухкомнатные, на втором месте – трехкомнатные", – добавила она.