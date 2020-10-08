https://ria.ru/20201008/snimok-1578791231.html

"Не забывайте дышать": снимок сестры Ким Кардашьян взорвал Сеть

Младшая сестра теледивы Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый снимок, который восхитил поклонников. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:52

2020-10-08T11:52

2020-10-08T11:52

шоубиз

кайли дженнер

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Младшая сестра теледивы Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGDT_39n0La/" target="_blank">Instagram</a> новый снимок, который восхитил поклонников.В кадре 23-летняя миллионерша позирует в голубых джинсах и белом коротком топе с глубоким декольте, подчеркивающем ее выдающиеся формы. Образ звезда дополнила двумя симметричными хвостами на голове и парой колец на пальцах.- Чувствовала себя милой, - написала знаменитость под постом с фотографией.За 12 часов снимок набрал свыше 8 миллионов лайков.Наряд предпринимательницы взволновал пользователей Сети. Они оставили множество комплиментов Кайли Дженнер в комментариях:- Супергорячо.<br>- Не забывайте дышать, ребята.<br>- Ты выйдешь за меня?<br>- Мне нравится этот образ!<br>- Тебе не нужно чувствовать себя милой, потому что ты и есть олицетворение этого слова.<br>- Горячая мамочка.Ранее стало известно, что Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши.

https://ria.ru/20200529/1572196092.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кайли дженнер