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https://ria.ru/20201008/snimok-1578791231.html
"Не забывайте дышать": снимок сестры Ким Кардашьян взорвал Сеть
Младшая сестра теледивы Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый снимок, который восхитил поклонников. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:52
2020-10-08T11:52
шоубиз
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Младшая сестра теледивы Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/p/CGDT_39n0La/" target="_blank">Instagram</a> новый снимок, который восхитил поклонников.В кадре 23-летняя миллионерша позирует в голубых джинсах и белом коротком топе с глубоким декольте, подчеркивающем ее выдающиеся формы. Образ звезда дополнила двумя симметричными хвостами на голове и парой колец на пальцах.- Чувствовала себя милой, - написала знаменитость под постом с фотографией.За 12 часов снимок набрал свыше 8 миллионов лайков.Наряд предпринимательницы взволновал пользователей Сети. Они оставили множество комплиментов Кайли Дженнер в комментариях:- Супергорячо.<br>- Не забывайте дышать, ребята.<br>- Ты выйдешь за меня?<br>- Мне нравится этот образ!<br>- Тебе не нужно чувствовать себя милой, потому что ты и есть олицетворение этого слова.<br>- Горячая мамочка.Ранее стало известно, что Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши.
https://ria.ru/20200529/1572196092.html
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60
кайли дженнер

"Не забывайте дышать": снимок сестры Ким Кардашьян взорвал Сеть

11:52 08.10.2020
 
© Аккаунт kyliejenner в InstagramСкриншот поста Кайли Дженнер в Instagram
Скриншот поста Кайли Дженнер в Instagram - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Аккаунт kyliejenner в Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Младшая сестра теледивы Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер опубликовала в Instagram новый снимок, который восхитил поклонников.
В кадре 23-летняя миллионерша позирует в голубых джинсах и белом коротком топе с глубоким декольте, подчеркивающем ее выдающиеся формы. Образ звезда дополнила двумя симметричными хвостами на голове и парой колец на пальцах.
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felt cute.

Публикация от Kylie 🤍 (@kyliejenner)

- Чувствовала себя милой, - написала знаменитость под постом с фотографией.
За 12 часов снимок набрал свыше 8 миллионов лайков.
Наряд предпринимательницы взволновал пользователей Сети. Они оставили множество комплиментов Кайли Дженнер в комментариях:
- Супергорячо.
- Не забывайте дышать, ребята.
- Ты выйдешь за меня?
- Мне нравится этот образ!
- Тебе не нужно чувствовать себя милой, потому что ты и есть олицетворение этого слова.
- Горячая мамочка.
Ранее стало известно, что Forbes лишил Кайли Дженнер статуса самой молодой миллиардерши.
Кайли Дженнер - РИА Новости, 1920, 29.05.2020
29 мая, 20:57Культура
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера
 
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ШоубизКайли Дженнер
 
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