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https://ria.ru/20201008/slavina-1578917855.html
СК вернул мужу погибшей журналистки Славиной изъятые при обыске вещи
Сотрудники нижегородского управления СК РФ вернули мужу погибшей журналистки Ирины Славиной изъятые при обыске вещи, сообщил адвокат Александр Караваев,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T20:27
2020-10-08T20:27
гибель журналистки ирины славиной
ирина славина
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
нижний новгород
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости.</strong> Сотрудники нижегородского управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ вернули мужу погибшей журналистки <a href="http://ria.ru/person_irina-slavina/" target="_blank">Ирины Славиной</a> изъятые при обыске вещи, сообщил адвокат Александр Караваев, представляющий интересы мужа Славиной Алексея Мурахтаева."Следственный комитет возвратил мужу Ирины Славиной Алексею Мурахтаеву все изъятое у них на обыске 1 октября: всего около 40 пунктов в описи (ноутбуки, флешки, системный блок, личные вещи)… Себе следователи оставили только телефон Ирины. Какую информацию они хотят в нем найти, они не пояснили", - написал Караваев на своей странице в Facebook.В пресс-службе регионального СУСК отказались предоставить комментарий по делу Славиной.Днем 2 октября в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано <a href="http://ria.ru/organization_Roskomnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роскомнадзором</a> 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
https://ria.ru/20201006/slavina-1578518987.html
https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html
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гибель журналистки ирины славиной, ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), нижний новгород, происшествия

СК вернул мужу погибшей журналистки Славиной изъятые при обыске вещи

20:27 08.10.2020
 
© РИА НовостиНа месте гибели женщины в центре Нижнего Новгорода - стихийный мемориал с фото Ирины Славиной
На месте гибели женщины в центре Нижнего Новгорода - стихийный мемориал с фото Ирины Славиной - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Сотрудники нижегородского управления СК РФ вернули мужу погибшей журналистки Ирины Славиной изъятые при обыске вещи, сообщил адвокат Александр Караваев, представляющий интересы мужа Славиной Алексея Мурахтаева.
"Следственный комитет возвратил мужу Ирины Славиной Алексею Мурахтаеву все изъятое у них на обыске 1 октября: всего около 40 пунктов в описи (ноутбуки, флешки, системный блок, личные вещи)… Себе следователи оставили только телефон Ирины. Какую информацию они хотят в нем найти, они не пояснили", - написал Караваев на своей странице в Facebook.
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В пресс-службе регионального СУСК отказались предоставить комментарий по делу Славиной.
Днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода было обнаружено тело женщины с термическими ожогами. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка. Установлено, что погибшая - Ирина Мурахтаева (журналистский псевдоним - Ирина Славина). Чтобы установить психическое состояние женщины, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.
За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований".
Славина является учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.
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Гибель журналистки Ирины СлавинойИрина СлавинаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Нижний НовгородПроисшествия
 
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