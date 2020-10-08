https://ria.ru/20201008/siriya-1578742297.html

Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа

По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва бомбы в городе Деръа на юго-западе Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T02:06

2020-10-08T02:06

2020-10-08T02:06

война в сирии

деръа (город)

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва бомбы в городе <a href="http://ria.ru/location_Daraa/" target="_blank" data-auto="true">Деръа</a> на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, сообщает сирийский государственный телеканал <a href="http://www.alekhbariya.net/" target="_blank">Al-Ikhbariya</a>."Два человека получили ранения в результате взрыва бомбы в районе ас-Сабиль в городе Деръа", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что в Деръа прогремел взрыв.

деръа (город)

сирия

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

деръа (город), сирия, в мире