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Война в Сирии
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Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва бомбы в городе Деръа на юго-западе Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T02:06
2020-10-08T02:06
война в сирии
деръа (город)
сирия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва бомбы в городе <a href="http://ria.ru/location_Daraa/" target="_blank" data-auto="true">Деръа</a> на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, сообщает сирийский государственный телеканал <a href="http://www.alekhbariya.net/" target="_blank">Al-Ikhbariya</a>."Два человека получили ранения в результате взрыва бомбы в районе ас-Сабиль в городе Деръа", - говорится в сообщении телеканала.Ранее сообщалось, что в Деръа прогремел взрыв.
деръа (город)
сирия
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деръа (город), сирия, в мире

Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа

02:06 08.10.2020
 
© AP Photo / DHA-Depo PhotosЭвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / DHA-Depo Photos
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. По меньшей мере два человека пострадали в результате взрыва бомбы в городе Деръа на юго-западе Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Два человека получили ранения в результате взрыва бомбы в районе ас-Сабиль в городе Деръа", - говорится в сообщении телеканала.
Ранее сообщалось, что в Деръа прогремел взрыв.
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Война в СирииДеръа (город)СирияВ мире
 
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