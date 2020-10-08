Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20201008/siriya-1578742070.html
В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
Взрыв прогремел в городе Деръа на юго-западе Сирии, есть пострадавшие, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T01:41
2020-10-08T01:41
война в сирии
деръа (город)
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155959/96/1559599678_0:177:3060:1898_1400x0_80_0_0_e5e72176fadb84657b9c7d5208e96fa8.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Взрыв прогремел в городе <a href="http://ria.ru/location_Daraa/" target="_blank" data-auto="true">Деръа</a> на юго-западе <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, есть пострадавшие, сообщает сирийский государственный телеканал <a href="http://www.alekhbariya.net/ar" target="_blank">Al-Ikhbariya</a>."Есть пострадавшие в результате взрыва в районе ас-Сабиль в центре города Деръа", - говорится в сообщении телеканала.
деръа (город)
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155959/96/1559599678_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_bdd3096084fbbb6400df95c8d7f29594.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
деръа (город), сирия, в мире

В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв

01:41 08.10.2020
 
© AP Photo / Lefteris PitarakisДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Деръа на юго-западе Сирии, есть пострадавшие, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Есть пострадавшие в результате взрыва в районе ас-Сабиль в центре города Деръа", - говорится в сообщении телеканала.
Сирия до и после начала боевых действий - РИА Новости, 1920, 03.11.2017
3 ноября 2017, 14:18Инфографика
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
 
Обсудить0
Война в СирииДеръа (город)СирияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Эксперт объяснил, как прочитать в WhatsApp стертое собеседником сообщение
02:08О чем говорят сны? Психолог рассказала о тайнах сновидений
02:06Два человека пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Деръа
01:41В городе Деръа на юго-западе Сирии прогремел взрыв
01:35На Украине высмеяли хату на колесах, напомнив о "Суперджетах" в России
01:14Трамп пообещал, что Китай "заплатит" за распространение коронавируса
01:11Шредер намерен "юридически" преследовать Bild за интервью с Навальным
00:55В центре Степанакерта гремят взрывы
00:51Британия намерена добиться санкций из-за ситуации вокруг Навального
00:42В Баку заявили о гибели 30 мирных жителей в конфликте в Карабахе
00:40Журналист заявил, что обнаружил в Азербайджане истребители F-16
00:30Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило пять миллионов
23:50Мосгорздрав: пациент получает результаты тестов на COVID-19 за три дня
23:37Ученые не подтвердили версию с утечкой ракетного топлива на Камчатке
23:26Нидерланды поддержат возможные санкции против России по делу Навального
23:25Девушка решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
23:10Российские туристы пожаловались на "ограничения в правах" в Турции
23:09Зиничев провел заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области
23:07В Москве впервые с июня умерли более 50 пациентов с коронавирусом
22:59О'Брайен заявил, что позиции США и России по Нагорному Карабаху совпадают
Лента новостейМолния