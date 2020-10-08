https://ria.ru/20201008/sinagoga-1578805130.html
Московская хоральная синагога вновь ввела ограничения в связи с COVID-19
Московская хоральная синагога снова ввела ограничения на посещения прихожан, обязала их носить маски и перчатки, а людям старше 65 лет рекомендовано оставаться... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:40
2020-10-08T12:40
2020-10-08T12:40
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Московская хоральная синагога снова ввела ограничения на посещения прихожан, обязала их носить маски и перчатки, а людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома, говорится в сообщении пресс-службы председателя Совета раввинов Европы главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта."После вступления в силу новых мер по борьбе с коронавирусом Московская хоральная синагога вновь ограничила посещения для лиц старше 65 лет, а также перевела часть уроков в онлайн-режим", - говорится в сообщении.Кроме того, в молельных залах установили перегородки между рядами и указатели требуемой дистанции, на входе проверяют температуру, а прихожан обязали носить маски и перчатки. Осенние праздники в общине "также проходят с соблюдением всех мер безопасности": количество людей на молитвах и трапезах ограничено, посещение только по записи, обязательно соблюдение дистанции."Руководство общины настоятельно рекомендует всем прихожанам, особенно старшего возраста, воздержаться от посещения синагоги и соблюдать все требования правительства", - предупредили в пресс-службе.Также в общине рассказали, что на фоне пандемии финансовое состояние ее членов ухудшается, в связи с этим там помогают 300 семьям, оказавшимся в трудной ситуации."Ежемесячно подопечные получают финансовую помощь, продукты и необходимые медицинские препараты. Община также выдает малоимущим прихожанам карточки на покупку продуктов в московских продуктовых сетях", - говорится в сообщении.По словам Пинхаса Гольдшмидта, пандемия "нанесла тяжелый урон экономике и финансовому положению граждан"."Количество нуждающихся и после пандемии будет расти", - заключил раввин.
https://ria.ru/20200526/1572002768.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евреи, религия, пинхас гольдшмидт, новости - религия и мировоззрение, москва, европа, общество
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Московская хоральная синагога снова ввела ограничения на посещения прихожан, обязала их носить маски и перчатки, а людям старше 65 лет рекомендовано оставаться дома, говорится в сообщении пресс-службы председателя Совета раввинов Европы главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.
"После вступления в силу новых мер по борьбе с коронавирусом Московская хоральная синагога вновь ограничила посещения для лиц старше 65 лет, а также перевела часть уроков в онлайн-режим", - говорится в сообщении.
Кроме того, в молельных залах установили перегородки между рядами и указатели требуемой дистанции, на входе проверяют температуру, а прихожан обязали носить маски и перчатки. Осенние праздники в общине "также проходят с соблюдением всех мер безопасности": количество людей на молитвах и трапезах ограничено, посещение только по записи, обязательно соблюдение дистанции.
"Руководство общины настоятельно рекомендует всем прихожанам, особенно старшего возраста, воздержаться от посещения синагоги и соблюдать все требования правительства", - предупредили в пресс-службе.
Также в общине рассказали, что на фоне пандемии финансовое состояние ее членов ухудшается, в связи с этим там помогают 300 семьям, оказавшимся в трудной ситуации.
"Ежемесячно подопечные получают финансовую помощь, продукты и необходимые медицинские препараты. Община также выдает малоимущим прихожанам карточки на покупку продуктов в московских продуктовых сетях", - говорится в сообщении.
По словам Пинхаса Гольдшмидта, пандемия "нанесла тяжелый урон экономике и финансовому положению граждан".
"Количество нуждающихся и после пандемии будет расти", - заключил раввин.