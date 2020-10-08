https://ria.ru/20201008/shtrafy-1578822886.html
Штрафы за борщевик в Подмосковье превысили 155 миллионов рублей
Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик в отношении более чем 1,2 тысяч правообладателей земельных... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:46
2020-10-08T13:46
2020-10-08T13:46
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик в отношении более чем 1,2 тысяч правообладателей земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.Сумма штрафов, начисленных за борщевик, превышает 155 миллионов рублей. Это меры, предпринятые за непроведение борьбы с борщевиком на более 1,2 тысяч земельных участках из выявленных почти 7,2 тысяч земельВ тройке лидеров по суммам начисленных штрафов — городские округа <a href="http://ria.ru/location_Klin/" target="_blank" data-auto="true">Клин</a>, где штрафы превысили 37 миллионов рублей, <a href="http://ria.ru/location_Egorevsk/" target="_blank" data-auto="true">Егорьевск</a> – 27,1 миллионов рублей и Рузский – 21,3 миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/borschevik-1577781245.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
борщевик, московская область (подмосковье)