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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201008/shtrafy-1578822886.html
Штрафы за борщевик в Подмосковье превысили 155 миллионов рублей
Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик в отношении более чем 1,2 тысяч правообладателей земельных... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:46
2020-10-08T13:46
новости подмосковья
борщевик
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. </strong>Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик в отношении более чем 1,2 тысяч правообладателей земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a>.Сумма штрафов, начисленных за борщевик, превышает 155 миллионов рублей. Это меры, предпринятые за непроведение борьбы с борщевиком на более 1,2 тысяч земельных участках из выявленных почти 7,2 тысяч земельВ тройке лидеров по суммам начисленных штрафов — городские округа <a href="http://ria.ru/location_Klin/" target="_blank" data-auto="true">Клин</a>, где штрафы превысили 37 миллионов рублей, <a href="http://ria.ru/location_Egorevsk/" target="_blank" data-auto="true">Егорьевск</a> – 27,1 миллионов рублей и Рузский – 21,3 миллиона рублей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/borschevik-1577781245.html
московская область (подмосковье)
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борщевик, московская область (подмосковье)

Штрафы за борщевик в Подмосковье превысили 155 миллионов рублей

13:46 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Административные округа Московской области начислили 125 миллионов рублей штрафов за борщевик в отношении более чем 1,2 тысяч правообладателей земельных участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
Сумма штрафов, начисленных за борщевик, превышает 155 миллионов рублей. Это меры, предпринятые за непроведение борьбы с борщевиком на более 1,2 тысяч земельных участках из выявленных почти 7,2 тысяч земель
Заросли борщевика. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 16:45
Сумма выписанных штрафов за-за борщевика в Подмосковье выросла в 2,5 раза
В тройке лидеров по суммам начисленных штрафов — городские округа Клин, где штрафы превысили 37 миллионов рублей, Егорьевск – 27,1 миллионов рублей и Рузский – 21,3 миллиона рублей.
 
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Новости ПодмосковьяборщевикМосковская область (Подмосковье)
 
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