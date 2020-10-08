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Учитель ответил на претензии шведской журналистки в адрес российских школ
Суждения о российских школах, озвученные шведской журналисткой Анной-Леной Лаурен, по большей части являются неверными, заявил газете "Взгляд" заслуженный... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:04
2020-10-08T17:17
максим пратусевич
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Суждения о российских школах, озвученные шведской журналисткой Анной-Леной Лаурен, по большей части являются неверными, заявил газете "<a href="https://vz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Взгляд</a>" заслуженный учитель России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Pratusevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Пратусевич</a>.Ранее Лаурен в статье для шведского издания <a href="https://www.dn.se/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Dagens Nyheter</a> пожаловалась на большие нагрузки на российских школьников. По ее словам, детям задают слишком много домашних заданий, тем самым взваливая на их родителей "огромную ношу", которая приводит к необходимости всеобъемлющего контроля.Кроме того, по мнению Пратусевича, объем домашнего задания является относительной величиной, поскольку одни школьники справляются с ним быстро, а другие могут делать целый день.
https://ria.ru/20190415/1552712527.html
https://ria.ru/20190116/1549410525.html
Мдяя. Заслуженные учителя как защищают власть. Сами недовольны- но терпят. Вообще-то есть требования к времени выполнения д\з. Только никто не соблюдает, прикрываясь- 30 страниц кто-то за час прочитает а кто-то за 10м. Мы взяли 15минут для расчет, и в требования уложились. И так везде. д/з задают с наплеванием на требования санпина. А первые классы- открыто требуют что бы родители занимались. Т.к. поделки простые, детьми= Не годятся для конкурсов и демонстрации. Должно быть на высоком уровне, руками родителей.
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ага куда им до нас. ОБЖ до 11 класса. Астрономия. Куда им до нас, с кучей бесполезности, по которой д\з задают.
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РИА Новости
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максим пратусевич, общество

Учитель ответил на претензии шведской журналистки в адрес российских школ

16:04 08.10.2020 (обновлено: 17:17 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкУчитель в школьном кабинете
Учитель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Суждения о российских школах, озвученные шведской журналисткой Анной-Леной Лаурен, по большей части являются неверными, заявил газете "Взгляд" заслуженный учитель России Максим Пратусевич.
Ранее Лаурен в статье для шведского издания Dagens Nyheter пожаловалась на большие нагрузки на российских школьников. По ее словам, детям задают слишком много домашних заданий, тем самым взваливая на их родителей "огромную ношу", которая приводит к необходимости всеобъемлющего контроля.
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"Всеобъемлющее суждение — оно неверное. В некоторых школах — да, а в некоторых школах — нет", — сказал он.

Кроме того, по мнению Пратусевича, объем домашнего задания является относительной величиной, поскольку одни школьники справляются с ним быстро, а другие могут делать целый день.

"Что касается выполнений заданий вместе с родителями, то могу сказать точно, что если опекун не захочет этого делать, то вряд ли его кто-то заставит", — подытожил специалист.

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