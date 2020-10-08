https://ria.ru/20201008/shkoly-1578860099.html

Учитель ответил на претензии шведской журналистки в адрес российских школ

Суждения о российских школах, озвученные шведской журналисткой Анной-Леной Лаурен, по большей части являются неверными, заявил газете "Взгляд" заслуженный... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:04

2020-10-08T16:04

2020-10-08T17:17

максим пратусевич

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152736/04/1527360437_0:107:2001:1232_1400x0_80_0_0_95dbe71f2a26644e5e1c2ae3e59e6f2d.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Суждения о российских школах, озвученные шведской журналисткой Анной-Леной Лаурен, по большей части являются неверными, заявил газете "<a href="https://vz.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Взгляд</a>" заслуженный учитель России <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Pratusevich/" target="_blank" data-auto="true">Максим Пратусевич</a>.Ранее Лаурен в статье для шведского издания <a href="https://www.dn.se/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Dagens Nyheter</a> пожаловалась на большие нагрузки на российских школьников. По ее словам, детям задают слишком много домашних заданий, тем самым взваливая на их родителей "огромную ношу", которая приводит к необходимости всеобъемлющего контроля.Кроме того, по мнению Пратусевича, объем домашнего задания является относительной величиной, поскольку одни школьники справляются с ним быстро, а другие могут делать целый день.

https://ria.ru/20190415/1552712527.html

https://ria.ru/20190116/1549410525.html

Deyn Donovan Мдяя. Заслуженные учителя как защищают власть. Сами недовольны- но терпят. Вообще-то есть требования к времени выполнения д\з. Только никто не соблюдает, прикрываясь- 30 страниц кто-то за час прочитает а кто-то за 10м. Мы взяли 15минут для расчет, и в требования уложились. И так везде. д/з задают с наплеванием на требования санпина. А первые классы- открыто требуют что бы родители занимались. Т.к. поделки простые, детьми= Не годятся для конкурсов и демонстрации. Должно быть на высоком уровне, руками родителей. 118

Deyn Donovan ага куда им до нас. ОБЖ до 11 класса. Астрономия. Куда им до нас, с кучей бесполезности, по которой д\з задают. 87

26

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим пратусевич, общество