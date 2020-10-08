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Система "Школьный портал" стала доступна в Подмосковье на смартфонах
В подмосковном министерстве образования разработали мобильное приложение с функциями уже знакомого учителям портала. Учитель русского языка и литературы МАОУ... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:21
2020-10-08T16:21
2020-10-08T16:21
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московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В подмосковном министерстве образования разработали мобильное приложение с функциями уже знакомого учителям портала. Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14 Екатерина Сипрова из Московской области оценила приложение, которое является аналогом системы "Школьный портал", сообщил телеканал "360".Уточняется, что ранее педагоги могли открыть электронный журнал только через ноутбук или персональный компьютер. По словам Сипровой, возможность посмотреть необходимую информацию в телефоне упрощает жизнь педагога.Отмечается, что приложение персонализировано. Если преподаватель возьмет себе полставки в другой школе, то данные обо всех учениках будут синхронизированы в его личном кабинете.Отмечается, что приложение еще будут дорабатывать и в скором времени в нем будут доступны новые функции.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. В подмосковном министерстве образования разработали мобильное приложение с функциями уже знакомого учителям портала. Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14 Екатерина Сипрова из Московской области оценила приложение, которое является аналогом системы "Школьный портал", сообщил телеканал "360".
Уточняется, что ранее педагоги могли открыть электронный журнал только через ноутбук или персональный компьютер. По словам Сипровой, возможность посмотреть необходимую информацию в телефоне упрощает жизнь педагога.
"Очень удобно, так как мы ходим по кабинетам, нет возможности зайти быстро, оперативно в чужой компьютер, ввести пароль", – подчеркнула специалист.
Отмечается, что приложение персонализировано. Если преподаватель возьмет себе полставки в другой школе, то данные обо всех учениках будут синхронизированы в его личном кабинете.
Отмечается, что приложение еще будут дорабатывать и в скором времени в нем будут доступны новые функции.