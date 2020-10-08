https://ria.ru/20201008/shkola-1578864728.html

Система "Школьный портал" стала доступна в Подмосковье на смартфонах

В подмосковном министерстве образования разработали мобильное приложение с функциями уже знакомого учителям портала. Учитель русского языка и литературы МАОУ... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:21

2020-10-08T16:21

2020-10-08T16:21

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>В подмосковном министерстве образования разработали мобильное приложение с функциями уже знакомого учителям портала. Учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 14 Екатерина Сипрова из Московской области оценила приложение, которое является аналогом системы "Школьный портал", сообщил телеканал "360".Уточняется, что ранее педагоги могли открыть электронный журнал только через ноутбук или персональный компьютер. По словам Сипровой, возможность посмотреть необходимую информацию в телефоне упрощает жизнь педагога.Отмечается, что приложение персонализировано. Если преподаватель возьмет себе полставки в другой школе, то данные обо всех учениках будут синхронизированы в его личном кабинете.Отмечается, что приложение еще будут дорабатывать и в скором времени в нем будут доступны новые функции.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)