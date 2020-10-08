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https://ria.ru/20201008/shkola-1578746549.html
Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах
Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на российских школьников. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T06:09
2020-10-08T06:09
анна-лена лаурен (журналистка)
россия
швеция
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Журналистка <a href="https://ria.ru/person_anna-lena-lauren-zhurnalistka/" target="_blank">Анна-Лена Лаурен</a> в статье для <a href="https://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank">шведской</a> газеты <a href="https://www.dn.se/" target="_blank">Dagens Nyheter</a> пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">российских</a> школьников."Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий", - заявила Лаурен.Кроме того, по информации автора статьи, осенью школьникам часто задают задание сделать "фигурки из шишек или еще каких-то природных материалов". "Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям", - пишет журналистка. По ее мнению, российские школы взваливают на семьи "огромную ношу", что "приводит к необходимости всеобъемлющего контроля". Как утверждает Лаурен, если в Швеции учеба считается "веселым и добровольным процессом", то в России "с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку". В результате дети, по ее словам, боятся совершить ошибку, хотя это "основополагающий элемент обучения".Ранее Лаурен в аналогичной статье удивилась тому, что в России детей водят в театр. В другом материале она жаловалась на то, что после переезда в Петербург страдает от комаров, а в третьем критиковала россиян за слишком рачительное, по ее мнению, отношение к отоплению жилья.<strong>Полную версию материала читайте на сайте</strong> <strong><a href="https://inosmi.ru/social/20201007/248258400.html" target="_blank">ИноСМИ</a></strong> <strong>&gt;&gt;</strong>
https://ria.ru/20190116/1549410525.html
https://ria.ru/20190415/1552712527.html
В ООН еще пусть идет жаловаться, только в очереди придется постоять, Навальный в ней вроде крайний ))
94
надо срочно вводить санкции
91
41
россия
швеция
РИА Новости
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анна-лена лаурен (журналистка), россия, швеция, в мире

Шведская журналистка пожаловалась на нагрузки в российских школах

06:09 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНадпись "Каникулы" на школьной доске в учебном классе в московской школе
Надпись Каникулы на школьной доске в учебном классе в московской школе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожаловалась на слишком большие, по ее мнению, нагрузки на российских школьников.
"Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий", - заявила Лаурен.
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Кроме того, по информации автора статьи, осенью школьникам часто задают задание сделать "фигурки из шишек или еще каких-то природных материалов". "Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям", - пишет журналистка.
По ее мнению, российские школы взваливают на семьи "огромную ношу", что "приводит к необходимости всеобъемлющего контроля".
Как утверждает Лаурен, если в Швеции учеба считается "веселым и добровольным процессом", то в России "с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку". В результате дети, по ее словам, боятся совершить ошибку, хотя это "основополагающий элемент обучения".
Ранее Лаурен в аналогичной статье удивилась тому, что в России детей водят в театр. В другом материале она жаловалась на то, что после переезда в Петербург страдает от комаров, а в третьем критиковала россиян за слишком рачительное, по ее мнению, отношение к отоплению жилья.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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Анна-Лена Лаурен (журналистка)РоссияШвецияВ мире
 
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