https://ria.ru/20201008/shashlyk-1578838259.html
В Самарканде 15 человек отравились шашлыком с нитратом натрия
Пятнадцать человек отравились в Самарканде за домашним ужином куриным шашлыком, в котором по ошибке вместо пищевой соли оказался нитрат натрия, сообщает в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:44
2020-10-08T14:44
2020-10-08T15:36
самаркандская область
самарканд
узбекистан
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<strong>ТАШКЕНТ, 8 окт — РИА Новости.</strong> Пятнадцать человек отравились в <a href="http://ria.ru/location_Samarqand/" target="_blank" data-auto="true">Самарканде</a> за домашним ужином куриным шашлыком, в котором по ошибке вместо пищевой соли оказался нитрат натрия, сообщает в четверг Центр санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Самаркандской области <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a>.По данным СЭС, в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступили 15 человек в возрасте от пяти до 62 лет с признаками пищевого отравления различной степени тяжести. Всем им был поставлен диагноз "острое отравление токсинами, продуцирующими метгемоглобин"."По результатам первичного лабораторного анализа было установлено, что люди отравились нитратом натрия во время ужина", — говорится в сообщении в телеграм-канале областного СЭС.В ведомстве уточнили, что во время приготовления шашлыка из курицы повар по ошибке добавил вместо соли нитрат натрия.Семеро отравившихся находятся на лечении в больнице, пятеро из них — в реанимационном отделении. Восемь человек выписаны, добавили в СЭС.
https://ria.ru/20200811/1575646710.html
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самаркандская область
самарканд
узбекистан
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самаркандская область, самарканд, узбекистан, в мире
ТАШКЕНТ, 8 окт — РИА Новости.
Пятнадцать человек отравились в Самарканде
за домашним ужином куриным шашлыком, в котором по ошибке вместо пищевой соли оказался нитрат натрия, сообщает в четверг Центр санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Самаркандской области Узбекистана
.
По данным СЭС, в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступили 15 человек в возрасте от пяти до 62 лет с признаками пищевого отравления различной степени тяжести. Всем им был поставлен диагноз "острое отравление токсинами, продуцирующими метгемоглобин".
"По результатам первичного лабораторного анализа было установлено, что люди отравились нитратом натрия во время ужина", — говорится в сообщении в телеграм-канале областного СЭС.
В ведомстве уточнили, что во время приготовления шашлыка из курицы повар по ошибке добавил вместо соли нитрат натрия.
Семеро отравившихся находятся на лечении в больнице, пятеро из них — в реанимационном отделении. Восемь человек выписаны, добавили в СЭС.