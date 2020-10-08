https://ria.ru/20201008/shashlyk-1578838259.html

В Самарканде 15 человек отравились шашлыком с нитратом натрия

Пятнадцать человек отравились в Самарканде за домашним ужином куриным шашлыком, в котором по ошибке вместо пищевой соли оказался нитрат натрия, сообщает в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:44

2020-10-08T14:44

2020-10-08T15:36

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самарканд

узбекистан

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<strong>ТАШКЕНТ, 8 окт — РИА Новости.</strong> Пятнадцать человек отравились в <a href="http://ria.ru/location_Samarqand/" target="_blank" data-auto="true">Самарканде</a> за домашним ужином куриным шашлыком, в котором по ошибке вместо пищевой соли оказался нитрат натрия, сообщает в четверг Центр санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Самаркандской области <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистана</a>.По данным СЭС, в Самаркандский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи поступили 15 человек в возрасте от пяти до 62 лет с признаками пищевого отравления различной степени тяжести. Всем им был поставлен диагноз "острое отравление токсинами, продуцирующими метгемоглобин"."По результатам первичного лабораторного анализа было установлено, что люди отравились нитратом натрия во время ужина", — говорится в сообщении в телеграм-канале областного СЭС.В ведомстве уточнили, что во время приготовления шашлыка из курицы повар по ошибке добавил вместо соли нитрат натрия.Семеро отравившихся находятся на лечении в больнице, пятеро из них — в реанимационном отделении. Восемь человек выписаны, добавили в СЭС.

https://ria.ru/20200811/1575646710.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самаркандская область, самарканд, узбекистан, в мире