https://ria.ru/20201008/shampinony-1578901241.html

Россельхознадзор нашел клопов в шампиньонах из Белоруссии

Россельхознадзор в ходе проведения фитосанитарного контроля выявил в шампиньонах белорусской компании "Грибная страна" карантинный объект - коричнево-мраморного РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:59

2020-10-08T18:59

2020-10-08T19:03

евразийский экономический союз

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

белоруссия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152519/84/1525198412_0:150:2868:1763_1400x0_80_0_0_2a1bbe74ed57d996602186085bfca3be.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзор</a> в ходе проведения фитосанитарного контроля выявил в шампиньонах белорусской компании "Грибная страна" карантинный объект - коричнево-мраморного клопа - и временно ограничил эти поставки с 8 октября, <a href="https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37751.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на сайте ведомства."При проведении карантинного фитосанитарного контроля шампиньонов, производителем которых является КФХ "Грибная страна" (Республика <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>), выявлен карантинный для <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a> объект – коричнево-мраморный клоп. В целях сохранения фитосанитарного состояния территории России Россельхознадзор с 8 октября 2020 года вводит временные ограничения на поставки шампиньонов", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение об ограничениях было принято на основании федерального закона "О карантине растений" и международной Конвенции о карантине и защите растений.При этом отмечается, что зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным национальной организацией по карантину и защите растений Белоруссии, однако ранее клоп в поступающей продукции выявлен не был, что ставит под сомнение белорусское происхождение этой продукции.

https://ria.ru/20200926/seledka-1577801051.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/ryba-1577027068.html

2

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика