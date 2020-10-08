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https://ria.ru/20201008/shampinony-1578901241.html
Россельхознадзор нашел клопов в шампиньонах из Белоруссии
Россельхознадзор в ходе проведения фитосанитарного контроля выявил в шампиньонах белорусской компании "Грибная страна" карантинный объект - коричнево-мраморного РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:59
2020-10-08T19:03
евразийский экономический союз
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
белоруссия
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhoznadzor/" target="_blank" data-auto="true">Россельхознадзор</a> в ходе проведения фитосанитарного контроля выявил в шампиньонах белорусской компании "Грибная страна" карантинный объект - коричнево-мраморного клопа - и временно ограничил эти поставки с 8 октября, <a href="https://fsvps.gov.ru/fsvps/news/37751.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на сайте ведомства."При проведении карантинного фитосанитарного контроля шампиньонов, производителем которых является КФХ "Грибная страна" (Республика <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Беларусь</a>), выявлен карантинный для <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a> объект – коричнево-мраморный клоп. В целях сохранения фитосанитарного состояния территории России Россельхознадзор с 8 октября 2020 года вводит временные ограничения на поставки шампиньонов", - говорится в сообщении.Уточняется, что решение об ограничениях было принято на основании федерального закона "О карантине растений" и международной Конвенции о карантине и защите растений.При этом отмечается, что зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным национальной организацией по карантину и защите растений Белоруссии, однако ранее клоп в поступающей продукции выявлен не был, что ставит под сомнение белорусское происхождение этой продукции.
https://ria.ru/20200926/seledka-1577801051.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/ryba-1577027068.html
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евразийский экономический союз, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), белоруссия, экономика

Россельхознадзор нашел клопов в шампиньонах из Белоруссии

18:59 08.10.2020 (обновлено: 19:03 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСвежие шампиньоны
Свежие шампиньоны - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россельхознадзор в ходе проведения фитосанитарного контроля выявил в шампиньонах белорусской компании "Грибная страна" карантинный объект - коричнево-мраморного клопа - и временно ограничил эти поставки с 8 октября, сообщается на сайте ведомства.
"При проведении карантинного фитосанитарного контроля шампиньонов, производителем которых является КФХ "Грибная страна" (Республика Беларусь), выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект – коричнево-мраморный клоп. В целях сохранения фитосанитарного состояния территории России Россельхознадзор с 8 октября 2020 года вводит временные ограничения на поставки шампиньонов", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что решение об ограничениях было принято на основании федерального закона "О карантине растений" и международной Конвенции о карантине и защите растений.
При этом отмечается, что зараженная продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным национальной организацией по карантину и защите растений Белоруссии, однако ранее клоп в поступающей продукции выявлен не был, что ставит под сомнение белорусское происхождение этой продукции.
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Евразийский экономический союзФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)БелоруссияЭкономика
 
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