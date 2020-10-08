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Умер экс-сенатор Владимир Долгих
Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:56
2020-10-08T13:32
владимир долгих
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Бывший сенатор от <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dolgikh/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Долгих</a> скончался на 96-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.Долгих был участником Великой Отечественной войны, после окончил Иркутский горно-металлургический институт, работал инженером-металлургом. В 1960-е возглавил Норильский горно-металлургический комбинат, при нем многократно повысилась выплавка никеля, меди и металлов платиновой группы.С 1969 по 1972 год возглавлял Красноярский край, где запустил несколько знаковых производств.С 1971 по 1989 год — член ЦК КПСС, секретарь ЦК и кандидат в члены политбюро. Параллельно заведовал отделом тяжелой промышленности и энергетики, курировал такие направления, как черная и цветная металлургия, геология, нефтяная, газовая и угольная промышленность, Государственный горнотехнический надзор и другие. Долгих внес большой вклад в развитие топливно-энергетической базы страны, прежде всего Западной Сибири.После распада СССР занимался модернизацией экономики и общественной деятельностью. В 2000-е был членом совета директоров "Норильского никеля", председательствовал в Московском городском совете ветеранов и Общественном совете столицы.В 2011-2013 годах был депутатом Госдумы, после — членом Совфеда.
Да.... Человек из "прошлого" времени. Понятно, что все когда-то уходят, но, все равно, жаль. Очень достойный и заслуженный был человек.
31
Мои соболезнования.. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС.. Горбачев его изгнал оттуда.. Потому что Долгих был всей душой за СССР.
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
владимир долгих, москва, общество

Умер экс-сенатор Владимир Долгих

09:56 08.10.2020 (обновлено: 13:32 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Долгих
Владимир Долгих - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший сенатор от Москвы Владимир Долгих скончался на 96-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
Долгих был участником Великой Отечественной войны, после окончил Иркутский горно-металлургический институт, работал инженером-металлургом. В 1960-е возглавил Норильский горно-металлургический комбинат, при нем многократно повысилась выплавка никеля, меди и металлов платиновой группы.
© Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкПредседатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих
Председатель Московского городского Совета ветеранов Владимир Долгих - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фотохост-агентство
Перейти в фотобанк
Председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих
С 1969 по 1972 год возглавлял Красноярский край, где запустил несколько знаковых производств.
С 1971 по 1989 год — член ЦК КПСС, секретарь ЦК и кандидат в члены политбюро. Параллельно заведовал отделом тяжелой промышленности и энергетики, курировал такие направления, как черная и цветная металлургия, геология, нефтяная, газовая и угольная промышленность, Государственный горнотехнический надзор и другие. Долгих внес большой вклад в развитие топливно-энергетической базы страны, прежде всего Западной Сибири.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВладимир Долгих
Владимир Долгих - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Владимир Долгих
После распада СССР занимался модернизацией экономики и общественной деятельностью. В 2000-е был членом совета директоров "Норильского никеля", председательствовал в Московском городском совете ветеранов и Общественном совете столицы.
В 2011-2013 годах был депутатом Госдумы, после — членом Совфеда.
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и Владимир Долгих
Президент России Владимир Путин и Владимир Долгих - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и Владимир Долгих
 
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Владимир ДолгихМоскваОбщество
 
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