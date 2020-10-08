Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/sbor-1578914578.html
Более 105 млн рублей принес бюджету Ставрополья курортный сбор
В первые 9 месяцев года на курортах Ставрополья отдохнули свыше 230 тысяч человек, объем дохода в бюджет региона от уплаты курортного сбора составил свыше 105... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T19:54
2020-10-08T19:54
ессентуки
ставропольский край
кисловодск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_2d9236b915502afd5c0620e96aca24e4.jpg
<strong>СТАВРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости.</strong> В первые 9 месяцев года на курортах Ставрополья отдохнули свыше 230 тысяч человек, объем дохода в бюджет региона от уплаты курортного сбора составил свыше 105 миллионов рублей, сообщает Минтуризма региона.Как отметили в министерстве, несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в городах-курортах <a href="http://ria.ru/location_Pyatigorsk/" target="_blank" data-auto="true">Пятигорске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kislovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Кисловодске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуках</a> и <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Железноводске</a> — участниках эксперимента, сохраняется возможность модернизации и обновления инфраструктуры, на которую и направлен курортный сбор.Так, за все время проведения эксперимента по взиманию сбора, бюджет <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> в общей сложности пополнился почти на 583, 4 миллиона рублей."С каждым годом курорты Ставрополья благоустраиваются, становятся комфортнее, привлекая тысячи туристов. Гости Кавказских Минеральных Вод все чаще говорят о видимых результатах проводимого эксперимента. Многие планируют приехать повторно в города-курорты, чтобы увидеть результат, к которому они были причастны, внеся средства за уплату курортного сбора", — подчеркнули в министерстве.Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от него направляются на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".
https://ria.ru/20200929/stavropole-1577938123.html
ессентуки
ставропольский край
кисловодск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_dfa2a559d677da554bdd44e6efd287eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ессентуки, ставропольский край, кисловодск

Более 105 млн рублей принес бюджету Ставрополья курортный сбор

19:54 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. В первые 9 месяцев года на курортах Ставрополья отдохнули свыше 230 тысяч человек, объем дохода в бюджет региона от уплаты курортного сбора составил свыше 105 миллионов рублей, сообщает Минтуризма региона.
Как отметили в министерстве, несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в городах-курортах Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и Железноводске — участниках эксперимента, сохраняется возможность модернизации и обновления инфраструктуры, на которую и направлен курортный сбор.
Так, за все время проведения эксперимента по взиманию сбора, бюджет Ставропольского края в общей сложности пополнился почти на 583, 4 миллиона рублей.
"С каждым годом курорты Ставрополья благоустраиваются, становятся комфортнее, привлекая тысячи туристов. Гости Кавказских Минеральных Вод все чаще говорят о видимых результатах проводимого эксперимента. Многие планируют приехать повторно в города-курорты, чтобы увидеть результат, к которому они были причастны, внеся средства за уплату курортного сбора", — подчеркнули в министерстве.
Знак Я люблю Ставрополь - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 12:47
Ставрополье​ вошло​ в топ-3 популярных​ туристских​ направлений России
Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от него направляются на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.
Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".
 
Обсудить0
ЕссентукиСтавропольский крайКисловодск
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния