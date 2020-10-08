https://ria.ru/20201008/sbor-1578914578.html

Более 105 млн рублей принес бюджету Ставрополья курортный сбор

В первые 9 месяцев года на курортах Ставрополья отдохнули свыше 230 тысяч человек, объем дохода в бюджет региона от уплаты курортного сбора составил свыше 105... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:54

2020-10-08T19:54

2020-10-08T19:54

ессентуки

ставропольский край

кисловодск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/64/1559266446_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_2d9236b915502afd5c0620e96aca24e4.jpg

<strong>СТАВРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости.</strong> В первые 9 месяцев года на курортах Ставрополья отдохнули свыше 230 тысяч человек, объем дохода в бюджет региона от уплаты курортного сбора составил свыше 105 миллионов рублей, сообщает Минтуризма региона.Как отметили в министерстве, несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, в городах-курортах <a href="http://ria.ru/location_Pyatigorsk/" target="_blank" data-auto="true">Пятигорске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kislovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Кисловодске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Essentuki/" target="_blank" data-auto="true">Ессентуках</a> и <a href="http://ria.ru/location_ZHeleznovodsk/" target="_blank" data-auto="true">Железноводске</a> — участниках эксперимента, сохраняется возможность модернизации и обновления инфраструктуры, на которую и направлен курортный сбор.Так, за все время проведения эксперимента по взиманию сбора, бюджет <a href="http://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Ставропольского края</a> в общей сложности пополнился почти на 583, 4 миллиона рублей."С каждым годом курорты Ставрополья благоустраиваются, становятся комфортнее, привлекая тысячи туристов. Гости Кавказских Минеральных Вод все чаще говорят о видимых результатах проводимого эксперимента. Многие планируют приехать повторно в города-курорты, чтобы увидеть результат, к которому они были причастны, внеся средства за уплату курортного сбора", — подчеркнули в министерстве.Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от него направляются на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".

https://ria.ru/20200929/stavropole-1577938123.html

ессентуки

ставропольский край

кисловодск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ессентуки, ставропольский край, кисловодск