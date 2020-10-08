https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578917177.html

США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон внес 18 иранских банков в санкционный список. Об этом сообщил Минфин США. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T20:23

2020-10-08T20:23

2020-10-08T22:43

министерство финансов сша

иран

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Вашингтон внес 18 иранских банков в санкционный список. Об этом сообщил <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank">Минфин США</a>.Под ограничения попали в том числе Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Bank Maskan, Iran Zamin Bank. Американское ведомство обвинило эти организации в финансировании "злонамеренной деятельности" иранского правительства.По словам главы Минфина Стивена Мнучина, новые санкции говорят о приверженности США прекратить незаконный доступ к американским долларам."Наши санкционные программы продолжатся, пока Иран не прекратит свою поддержку террористической деятельности и не покончит со своей ядерной программой", — сказал он.В 2018 году <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в одностороннем порядке вышли из сделки с <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ираном</a> по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, а также против его экономических партнеров. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал отказаться от ее закупок.В августе этого года госсекретарь США <u><a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/">Майк Помпео</a></u> передал председателю <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> жалобу, в которой говорилось о неисполнении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>), принятого в 2015 году. Вашингтон заявил о желании запустить процедуру восстановления санкций <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> против Тегерана. Подавляющее большинство членов СБ выступили против американской инициативы.В конце сентября Штаты ввели ограничения против иранского Минобороны. Помпео заявил, что глава государства <u><a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/">Дональд Трамп</a></u> подписал указ, в соответствии с которым Вашингтон намерен ввести односторонние антииранские санкции и восстановить против Тегерана оружейное эмбарго.

https://ria.ru/20200821/iran-1576048489.html

https://ria.ru/20200926/sanktsii-1577813324.html

имя фамилия Прекрасно... :)) США планомерно, отталкивает свой доллар во взаиморасчетов между странами, приближкя всё больше в взаиморасчетах в национальных валютах, и клирингу — безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей. А в будущем,подчеркиваю! может и в взаиморасчетах на золотом стандарте. 29

Егор Панкратов Они сами подталкивают многие страны, обсуждать возможности отказа от доллара, при расчетах между собой. 12

29

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов сша, иран, сша, в мире