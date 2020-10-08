https://ria.ru/20201008/sanktsii-1578754979.html

США собираются ввести новые санкции против финансового сектора Ирана

США собираются ввести новые санкции против финансового сектора Ирана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:44

2020-10-08T08:44

2020-10-08T08:44

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

министерство обороны ирана

дональд трамп

совет безопасности оон

евросоюз

тегеран (город)

иран

сша

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> собираются ввести новые санкции против финансового сектора <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, сообщает газета <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank">Washington Post</a> со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.Согласно источникам, решение администрации президента США Дональда Трампа о новых санкциях против иранского финансового сектора затронет несколько банков, которые ранее не подпадали под дополнительные санкции США. По данным газеты, о новом плане ограничительных мер может быть объявлено уже в четверг.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США вводят санкции против минобороны Ирана. Также подписан указ, в соответствии с которым США будут вводить односторонние санкции против Ирана и восстановят оружейное эмбарго.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Договоренность, в частности, предусматривает, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. США прежде предлагали резолюцию о продлении оружейного эмбарго, однако Совбез ООН не поддержал ее. Разрешительный порядок поставок в Иран военной техники истекает 18 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201003/iran-karabakh-1578151737.html

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тегеран (город)

иран

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, министерство обороны ирана, дональд трамп, совет безопасности оон, евросоюз, тегеран (город), иран, сша, в мире