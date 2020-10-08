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https://ria.ru/20201008/samolet-1578759410.html
Стюардесса развенчала миф о вреде телефонов на борту самолета
Бывшая российская стюардесса ответила в TikTok на вопрос подписчиков о том, может ли телефон на борту самолета принести вред. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:23
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туризм
новости - туризм
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Бывшая российская стюардесса ответила в <a href="https://www.tiktok.com/foryou?lang=ru#/@ms_rusha01/video/6879331436449549569" target="_blank" rel="nofollow noopener">TikTok</a> на вопрос подписчиков о том, может ли телефон на борту самолета принести вред.По ее словам, гаджеты не создают никаких помех для общения пилотов и авиадиспетчеров.По словам женщины, сотрудники европейских авиакомпаний давно не просят переключать телефон в авиарежим во время полета.
https://ria.ru/20201007/styuardessa-1578545467.html
Интересно, какое образование у нее?
15
Бывшая воздушная официантка сейчас Главный спец. по авионике)))
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13
РИА Новости
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туризм, новости - туризм, общество

Стюардесса развенчала миф о вреде телефонов на борту самолета

09:23 08.10.2020 (обновлено: 12:11 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкБорт самолета авиакомпании Air Serbia
Борт самолета авиакомпании Air Serbia - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александар Джорович
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывшая российская стюардесса ответила в TikTok на вопрос подписчиков о том, может ли телефон на борту самолета принести вред.
По ее словам, гаджеты не создают никаких помех для общения пилотов и авиадиспетчеров.

"Давно выяснено, что включенный телефон никак не влияет на безопасность полетов. Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи", — сказала она.

По словам женщины, сотрудники европейских авиакомпаний давно не просят переключать телефон в авиарежим во время полета.
Стюардессы разных авиакомпаний - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Бывшая стюардесса раскрыла реальные зарплаты бортпроводников и пилотов
 
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