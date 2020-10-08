https://ria.ru/20201008/samolet-1578759410.html

Стюардесса развенчала миф о вреде телефонов на борту самолета

Бывшая российская стюардесса ответила в TikTok на вопрос подписчиков о том, может ли телефон на борту самолета принести вред. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T09:23

2020-10-08T09:23

2020-10-08T12:11

туризм

новости - туризм

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Бывшая российская стюардесса ответила в <a href="https://www.tiktok.com/foryou?lang=ru#/@ms_rusha01/video/6879331436449549569" target="_blank" rel="nofollow noopener">TikTok</a> на вопрос подписчиков о том, может ли телефон на борту самолета принести вред.По ее словам, гаджеты не создают никаких помех для общения пилотов и авиадиспетчеров.По словам женщины, сотрудники европейских авиакомпаний давно не просят переключать телефон в авиарежим во время полета.

https://ria.ru/20201007/styuardessa-1578545467.html

Tim Tim Интересно, какое образование у нее? 15

В П Бывшая воздушная официантка сейчас Главный спец. по авионике))) 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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