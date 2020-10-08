https://ria.ru/20201008/samolet-1578759410.html
Стюардесса развенчала миф о вреде телефонов на борту самолета
Бывшая российская стюардесса ответила в TikTok на вопрос подписчиков о том, может ли телефон на борту самолета принести вред. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T09:23
2020-10-08T09:23
2020-10-08T12:11
туризм
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общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Бывшая российская стюардесса ответила в <a href="https://www.tiktok.com/foryou?lang=ru#/@ms_rusha01/video/6879331436449549569" target="_blank" rel="nofollow noopener">TikTok</a> на вопрос подписчиков о том, может ли телефон на борту самолета принести вред.По ее словам, гаджеты не создают никаких помех для общения пилотов и авиадиспетчеров.По словам женщины, сотрудники европейских авиакомпаний давно не просят переключать телефон в авиарежим во время полета.
https://ria.ru/20201007/styuardessa-1578545467.html
Tim Tim
Интересно, какое образование у нее?
15
В П
Бывшая воздушная официантка сейчас Главный спец. по авионике)))
10
13
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, общество