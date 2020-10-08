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https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html
Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
Компания AMD показала процессоры Ryzen 5000-й серии. На архитектуре Zen 3 построены четыре модели, рассказали на онлайн-презентации представители американского... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T22:11
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риа наука
компьютерные технологии
amd, inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Компания AMD показала процессоры Ryzen 5000-й серии. На архитектуре Zen 3 построены четыре модели, <u><a href="https://www.amd.com/ru/processors/ryzen" target="_blank" rel="nofollow noopener">рассказали</a></u> на онлайн-презентации представители американского чипмейкера.Младшая шестиядерная модель Ryzen 5 5600X работает на частоте 3,7-4,6 гигагерц, в 12 потоках при TDP 65 ватт. У трех других чипов TDP равняется 105 ваттам. Ryzen 7 5800X — восьмиядерный 16-поточный процессор с рабочей частотой 3,8-4,7 гигагерц. Старшие Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X куда серьезнее. Первый с 12 ядрами и 24 потоками, а топовый вариант — 16/32.Все чипы построены по 7-нм техпроцессу. Как утверждают в AMD, новые процессоры превосходят аналогичные решения от Intel в игровых сценариях. Так, предтоповый Ryzen 9 5900X обгоняет Core i9-10900K на 6-10% при разрешении 1080p.Новинки поступят в продажу 5 ноября 2020 года по всему миру. Ryzen 5 5600X будет предлагаться по цене 299 долларов, 5800X — 449 долларов, 5900X — 549 долларов, а за 5950X попросят уже 799 долларов.
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компьютерные технологии, amd, inc., технологии

Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel

22:11 08.10.2020
 
© AMDAMD Ryzen 9 5950X
AMD Ryzen 9 5950X - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AMD
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Компания AMD показала процессоры Ryzen 5000-й серии. На архитектуре Zen 3 построены четыре модели, рассказали на онлайн-презентации представители американского чипмейкера.
Младшая шестиядерная модель Ryzen 5 5600X работает на частоте 3,7-4,6 гигагерц, в 12 потоках при TDP 65 ватт. У трех других чипов TDP равняется 105 ваттам. Ryzen 7 5800X — восьмиядерный 16-поточный процессор с рабочей частотой 3,8-4,7 гигагерц. Старшие Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X куда серьезнее. Первый с 12 ядрами и 24 потоками, а топовый вариант — 16/32.
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Все чипы построены по 7-нм техпроцессу. Как утверждают в AMD, новые процессоры превосходят аналогичные решения от Intel в игровых сценариях. Так, предтоповый Ryzen 9 5900X обгоняет Core i9-10900K на 6-10% при разрешении 1080p.
Новинки поступят в продажу 5 ноября 2020 года по всему миру. Ryzen 5 5600X будет предлагаться по цене 299 долларов, 5800X — 449 долларов, 5900X — 549 долларов, а за 5950X попросят уже 799 долларов.
 
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РИА Наукакомпьютерные технологииAMD, Inc.Технологии
 
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