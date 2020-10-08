https://ria.ru/20201008/ryba-1578751268.html

Роспотребнадзор не нашел превышения вредных веществ в камчатской рыбе

Роспотребнадзор пока не выявил превышения вредных веществ в рыбе, добытой в океане у Камчатки, хотя обследования проводятся регулярно, сообщил РИА Новости глава РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:17

2020-10-08T08:17

2020-10-08T12:54

камчатский край

загрязнение воды на камчатке

владимир солодов

новости - экология

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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<strong>ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> пока не выявил превышения вредных веществ в рыбе, добытой в океане у <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатки</a>, хотя обследования проводятся регулярно, сообщил РИА Новости глава региона <a href="http://ria.ru/person_vladimir-solodov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Солодов</a>."Роспотребнадзор постоянно анализирует качество рыбы. Там, где рыба добывается в промышленном рыболовстве, проводятся постоянные драконовские санитарно-ветеринарные исследования. Вся рыба в норме. И та рыба, которая появляется на прилавках - Роспотребнадзор очень тщательно отслеживает, чтобы там не было превышения вредных веществ. Оно нигде не наблюдается", - сказал Солодов.По его словам, сейчас не сезон для прибрежного лова, и всю рыбу добывают в открытом океане. "Вблизи тех явлений, которые мы наблюдаем, рыболовная деятельность не ведется", - уточнил собеседник агентства.Солодов рассказал, что в рамках работы промышленных предприятий отслеживаются изменения в океане. "Океан огромен, мы не можем просто в каком-то мало-мальски репрезентативном ключе проанализировать весь океан. Поэтому делается визуальный осмотр там, где есть какие-то проявления: либо изменённый цвет, либо пена, что-то еще, что вызывает у учёных хотя бы гипотезу, что там может быть что-то. Там уже берутся пробы, и мы анализируем состояние воды и моллюсков. Мы везде сразу берем анализ живых или мертвых организмов, чтобы можно было их проанализировать на токсины", - отметил губернатор.История с загрязнением акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября после сообщений серферов об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Серферы заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. По данным минприроды региона, на Халактырском пляже, на Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные. Министерство сообщало, что в воде найдено превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов – в два раза. Расширенный анализ проб воды в Москве будет завершен к 8 октября. СК завел уголовное дело по статьям "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и "Загрязнение морской среды".<u><strong><a href="https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578803741.html">Читайте полный текст интервью >>></a></strong></u>

https://ria.ru/20201008/kamchatka-1578750067.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

загрязнение воды на камчатке, владимир солодов, новости - экология, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)