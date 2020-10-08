https://ria.ru/20201008/ryazan-1578745118.html

Минобороны заявило о снижении интенсивности разрывов снарядов под Рязанью

Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, сообщает Минобороны РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T04:34

2020-10-08T04:34

2020-10-08T04:34

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Интенсивность разрывов снарядов под <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязанью</a> снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, сообщает Минобороны России.Сообщается о наблюдаемом снижении интенсивности разрывов боеприпасов, что, по предварительным данным, "позволит специалистам Минобороны России с рассветом 8 октября приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала".На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a>.Ранее сообщалось, что он совместно со специалистами лично осмотрел территорию горящего арсенала.Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий".

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/ryazan-chp-1578728553.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия