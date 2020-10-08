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Минобороны заявило о снижении интенсивности разрывов снарядов под Рязанью
Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, сообщает Минобороны РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T04:34
2020-10-08T04:34
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Интенсивность разрывов снарядов под <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязанью</a> снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, сообщает Минобороны России.Сообщается о наблюдаемом снижении интенсивности разрывов боеприпасов, что, по предварительным данным, "позволит специалистам Минобороны России с рассветом 8 октября приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала".На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Bulgakov_2/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Булгаков</a>.Ранее сообщалось, что он совместно со специалистами лично осмотрел территорию горящего арсенала.Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий".
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/ryazan-chp-1578728553.html
рязанская область
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взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия

Минобороны заявило о снижении интенсивности разрывов снарядов под Рязанью

04:34 08.10.2020
 
© Стоп-кадр видео очевидцаВзрывы на артиллерийском складе под Рязанью
Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Стоп-кадр видео очевидца
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Интенсивность разрывов снарядов под Рязанью снизилась до одного взрыва в 15-25 минут, это говорит об уничтожении основных групп боеприпасов, сообщает Минобороны России.
"В настоящее время разрывы отдельных боеприпасов на территории склада происходят с временным промежутком от 15 до 25 минут, что говорит об уничтожении основных складских групп боеприпасов, находящихся в эпицентре пожара", - говорится в сообщении.
Сообщается о наблюдаемом снижении интенсивности разрывов боеприпасов, что, по предварительным данным, "позволит специалистам Минобороны России с рассветом 8 октября приступить к локализации очагов пожара непосредственно на территории арсенала".
На месте происшествия продолжает работу оперативный штаб по ликвидации ЧС, им руководит замминистра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.
Ранее сообщалось, что он совместно со специалистами лично осмотрел территорию горящего арсенала.
Около 13.20 мск на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов. Перекрыта федеральная трасса "Каспий".
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Рязани - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
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Взрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьПроисшествия
 
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