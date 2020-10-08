Названы две главные группы риска при коронавирусе
14:00 08.10.2020 (обновлено: 15:23 08.10.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в городской клинической больницы № 52 в Москв
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Главный внештатный эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов рассказал об анализе данных пациентов, скончавшихся от COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
По его словам, исследование показало наличие двух основных групп риска: люди старше 60 лет и пациенты, страдающие сахарным диабетом.
Так, более 83 процентов от общего числа умерших от коронавируса в Москве были старше 60 лет. Более чем у половины были сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, на долю которого пришлось 86 процентов от всех фоновых эндокринных заболеваний.
"Если вам больше 60 лет или вы больны диабетом, страдаете ожирением — то находитесь в группе повышенного риска по COVID-19. Именно поэтому вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим", — заключил специалист.
В России с начала эпидемии выявлено 1 260 112 случаев заражения коронавирусом, более 22 тысяч человек скончались, 1 002 329 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.