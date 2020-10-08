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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/risk-1578825912.html
Названы две главные группы риска при коронавирусе
Главный внештатный эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов рассказал об анализе данных пациентов, скончавшихся от COVID-19. Об... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:00
2020-10-08T15:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Главный внештатный эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов рассказал об анализе данных пациентов, скончавшихся от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.По его словам, исследование показало наличие двух основных групп риска: люди старше 60 лет и пациенты, страдающие сахарным диабетом.Так, более 83 процентов от общего числа умерших от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> были старше 60 лет. Более чем у половины были сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, на долю которого пришлось 86 процентов от всех фоновых эндокринных заболеваний.В России с начала эпидемии выявлено 1 260 112 случаев заражения коронавирусом, более 22 тысяч человек скончались, 1 002 329 выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200808/1575529037.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Названы две главные группы риска при коронавирусе

14:00 08.10.2020 (обновлено: 15:23 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВрач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в городской клинической больницы № 52 в Москв
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19 в городской клинической больницы № 52 в Москв - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Главный внештатный эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов рассказал об анализе данных пациентов, скончавшихся от COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
По его словам, исследование показало наличие двух основных групп риска: люди старше 60 лет и пациенты, страдающие сахарным диабетом.
Врачи в центральной клинической больнице, где проходят лечение больные с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 08.08.2020
8 августа, 15:23Распространение нового коронавируса
Назван неожиданный симптом коронавируса
Так, более 83 процентов от общего числа умерших от коронавируса в Москве были старше 60 лет. Более чем у половины были сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, на долю которого пришлось 86 процентов от всех фоновых эндокринных заболеваний.

"Если вам больше 60 лет или вы больны диабетом, страдаете ожирением — то находитесь в группе повышенного риска по COVID-19. Именно поэтому вам сейчас особенно важно соблюдать самоизоляцию, масочный и перчаточный режим", — заключил специалист.

В России с начала эпидемии выявлено 1 260 112 случаев заражения коронавирусом, более 22 тысяч человек скончались, 1 002 329 выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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