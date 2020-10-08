https://ria.ru/20201008/risk-1578825912.html

Названы две главные группы риска при коронавирусе

Главный внештатный эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов рассказал об анализе данных пациентов, скончавшихся от COVID-19. Об... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:00

2020-10-08T14:00

2020-10-08T15:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Главный внештатный эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов рассказал об анализе данных пациентов, скончавшихся от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.По его словам, исследование показало наличие двух основных групп риска: люди старше 60 лет и пациенты, страдающие сахарным диабетом.Так, более 83 процентов от общего числа умерших от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> были старше 60 лет. Более чем у половины были сопутствующие заболевания, среди которых сахарный диабет, на долю которого пришлось 86 процентов от всех фоновых эндокринных заболеваний.В России с начала эпидемии выявлено 1 260 112 случаев заражения коронавирусом, более 22 тысяч человек скончались, 1 002 329 выздоровели.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200808/1575529037.html

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество