Зампостпреда России при ООН допустил реформу Совета Безопасности
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реформа Совета Безопасности не исключена, необходимо повысить его репрезентативность, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Реформа Совета Безопасности совсем не исключена, и я бы не сводил ее к таким радикальным моментам, как расширение числа постоянных членов Совбеза, покушение на прерогативы "пятерки". Совершенно необязательно, что реформа будет развиваться именно таким способом, потому что помимо того, что Совет Безопасности - это эффективный международный инструмент... но это еще и трибуна, важная, мощная. Поэтому задача состоит еще и в том, чтобы повысить репрезентативность Совета Безопасности", - сказал Полянский в ходе онлайн дискуссии международного клуба "Валдай", приуроченной к 75-летнему юбилею основания ООН, "Какой мы видим ООН в 21 веке?".
По словам спикера, сейчас в Совете Безопасности "непропорционально силен" голос западных государств. "На моей памяти число членов Европейского Союза, включая тогда еще находившуюся в нем Великобританию, достигало 5 или 6 даже, получается, треть членов Совета Безопасности - страны Европейского Союза, у которых в принципе общая внешняя политика. Им было бы достаточно одного места с правом вето, которое есть, например, у Франции", - считает Полянский.
По его словам, в ходе дискуссии страны Евросоюза "распределяют роли по кругу, говорят одни и те же вещи". "Создается впечатление, что весь мир так думает, а когда к дискуссии подключаются другие государства со своей позицией, то оказывается, что это совсем не так", - отметил спикер.
По его мнению, в Совете Безопасности ООН необходимо повысить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы повесить его репрезентативность, чтобы СБ отражал "чаяния народов мира" и стал "более демократичным".
"Поэтому у нас не вызывает поддержки идея подключения к Совету Безопасности Германии и даже Японии. Потому что это западные страны, они разделяют одни и те же подходы, ничего нового Совет Безопасности от этого не получит. В то же время, например, Индия, Бразилия - крупные страны с большим населением, со своей политикой. Если мы возьмем Индию - конечно, трудно обсуждать серьезные вопросы без голоса этого государства", - заключил первый зампостпреда.
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