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Зампостпреда России при ООН допустил реформу Совета Безопасности
Реформа Совета Безопасности не исключена, необходимо повысить его репрезентативность, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:20
2020-10-08T18:20
россия
дмитрий полянский
совет безопасности оон
евросоюз
великобритания
франция
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Реформа Совета Безопасности не исключена, необходимо повысить его репрезентативность, заявил первый зампостпреда РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Poljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Полянский</a>."Реформа Совета Безопасности совсем не исключена, и я бы не сводил ее к таким радикальным моментам, как расширение числа постоянных членов Совбеза, покушение на прерогативы "пятерки". Совершенно необязательно, что реформа будет развиваться именно таким способом, потому что помимо того, что Совет Безопасности - это эффективный международный инструмент... но это еще и трибуна, важная, мощная. Поэтому задача состоит еще и в том, чтобы повысить репрезентативность Совета Безопасности", - сказал Полянский в ходе онлайн дискуссии международного клуба "Валдай", приуроченной к 75-летнему юбилею основания <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, "Какой мы видим ООН в 21 веке?".По словам спикера, сейчас в Совете Безопасности "непропорционально силен" голос западных государств. "На моей памяти число членов Европейского Союза, включая тогда еще находившуюся в нем <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, достигало 5 или 6 даже, получается, треть членов Совета Безопасности - страны Европейского Союза, у которых в принципе общая внешняя политика. Им было бы достаточно одного места с правом вето, которое есть, например, у Франции", - считает Полянский.По его словам, в ходе дискуссии страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> "распределяют роли по кругу, говорят одни и те же вещи". "Создается впечатление, что весь мир так думает, а когда к дискуссии подключаются другие государства со своей позицией, то оказывается, что это совсем не так", - отметил спикер.По его мнению, в Совете Безопасности ООН необходимо повысить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы повесить его репрезентативность, чтобы СБ отражал "чаяния народов мира" и стал "более демократичным"."Поэтому у нас не вызывает поддержки идея подключения к Совету Безопасности <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> и даже <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>. Потому что это западные страны, они разделяют одни и те же подходы, ничего нового Совет Безопасности от этого не получит. В то же время, например, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индия</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилия</a> - крупные страны с большим населением, со своей политикой. Если мы возьмем Индию - конечно, трудно обсуждать серьезные вопросы без голоса этого государства", - заключил первый зампостпреда.
https://ria.ru/20201006/nebenzya-1578329889.html
https://ria.ru/20200922/sovbez-1577621686.html
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россия, дмитрий полянский, совет безопасности оон, евросоюз, великобритания, франция, оон, в мире

Зампостпреда России при ООН допустил реформу Совета Безопасности

18:20 08.10.2020
 
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Seth Wenig
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Реформа Совета Безопасности не исключена, необходимо повысить его репрезентативность, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Реформа Совета Безопасности совсем не исключена, и я бы не сводил ее к таким радикальным моментам, как расширение числа постоянных членов Совбеза, покушение на прерогативы "пятерки". Совершенно необязательно, что реформа будет развиваться именно таким способом, потому что помимо того, что Совет Безопасности - это эффективный международный инструмент... но это еще и трибуна, важная, мощная. Поэтому задача состоит еще и в том, чтобы повысить репрезентативность Совета Безопасности", - сказал Полянский в ходе онлайн дискуссии международного клуба "Валдай", приуроченной к 75-летнему юбилею основания ООН, "Какой мы видим ООН в 21 веке?".
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По словам спикера, сейчас в Совете Безопасности "непропорционально силен" голос западных государств. "На моей памяти число членов Европейского Союза, включая тогда еще находившуюся в нем Великобританию, достигало 5 или 6 даже, получается, треть членов Совета Безопасности - страны Европейского Союза, у которых в принципе общая внешняя политика. Им было бы достаточно одного места с правом вето, которое есть, например, у Франции", - считает Полянский.
По его словам, в ходе дискуссии страны Евросоюза "распределяют роли по кругу, говорят одни и те же вещи". "Создается впечатление, что весь мир так думает, а когда к дискуссии подключаются другие государства со своей позицией, то оказывается, что это совсем не так", - отметил спикер.
По его мнению, в Совете Безопасности ООН необходимо повысить долю африканских, азиатских и латиноамериканских государств, чтобы повесить его репрезентативность, чтобы СБ отражал "чаяния народов мира" и стал "более демократичным".
"Поэтому у нас не вызывает поддержки идея подключения к Совету Безопасности Германии и даже Японии. Потому что это западные страны, они разделяют одни и те же подходы, ничего нового Совет Безопасности от этого не получит. В то же время, например, Индия, Бразилия - крупные страны с большим населением, со своей политикой. Если мы возьмем Индию - конечно, трудно обсуждать серьезные вопросы без голоса этого государства", - заключил первый зампостпреда.
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РоссияДмитрий ПолянскийСовет Безопасности ООНЕвросоюзВеликобританияФранцияООНВ мире
 
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