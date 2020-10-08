Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201008/raskopki-1578841747.html
Музей "Куликово поле" пополнится экспонатами из археологических раскопок
Новые экспонаты, найденные в результате раскопок на месте Куликовской битвы, пополнят экспозицию Государственного музея-заповедника "Куликово поле", рассказал... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:59
2020-10-08T16:11
наука
социальный навигатор
общество
культура
новости культуры
музеи
археология
"куликово поле"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578835523_0:876:1867:1926_1400x0_80_0_0_1691207c69c86f664a77bc18dd92eefd.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Новые экспонаты, найденные в результате раскопок на месте Куликовской битвы, пополнят экспозицию Государственного музея-заповедника "Куликово поле", рассказал замдиректора по научной работе музея, археолог Андрей Наумов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Осенью 2020 года специалисты музея-заповедника продолжили работы по поиску реликвий Куликовской битвы – в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области, на участках, где ранее археологи выявили скопления артефактов. Общая площадь поисковых работ составила около двух с половиной тысяч квадратных метров.По словам Наумова, в этом сезоне впервые были проведены глубинные исследования с помощью гусеничного бульдозера. Выбираемый грунт многократно и небольшими объемами проверялся металлодетекторами."На сегодняшний день мы получили целую серию очень интересных находок, связанных со следами сражения на Куликовском поле, это еще раз подтверждает, что мы на правильном пути, что локализация самого поля, которая произошла еще в начале XX века, правильная. Эти находки мы поместим в наши витрины и будущие наши экспедиции позволят нам еще больше расширить эту категорию находок", — сказал Наумов.В частности, по его словам, были найдены наконечник стрелы, железная накладка и небольшой фрагмент креста-энколпиона."Энколпион – это слово греческое, оно обозначает, прежде всего, двухстворчатый крест, в который клали либо частицы мощей, либо какие-либо другие сакральные предметы. Это были статусные вещи, очень дорогие для средневековья, поэтому приобрести такие вещи и носить их могли только привилегированные слои феодального общества, то есть дружинники, воины, землевладельцы, боярство, князья", — рассказал Наумов.
https://ria.ru/20200921/srazhenie-1576696214.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578835523_0:545:1867:1945_1400x0_80_0_0_94361d9faf5763fa9c315d85285d0da0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
наука, социальный навигатор, общество, новости культуры, музеи, археология, "куликово поле"

Музей "Куликово поле" пополнится экспонатами из археологических раскопок

15:59 08.10.2020 (обновлено: 16:11 08.10.2020)
 
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Новые экспонаты, найденные в результате раскопок на месте Куликовской битвы, пополнят экспозицию Государственного музея-заповедника "Куликово поле", рассказал замдиректора по научной работе музея, археолог Андрей Наумов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Осенью 2020 года специалисты музея-заповедника продолжили работы по поиску реликвий Куликовской битвы – в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области, на участках, где ранее археологи выявили скопления артефактов. Общая площадь поисковых работ составила около двух с половиной тысяч квадратных метров.
По словам Наумова, в этом сезоне впервые были проведены глубинные исследования с помощью гусеничного бульдозера. Выбираемый грунт многократно и небольшими объемами проверялся металлодетекторами.
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
"На сегодняшний день мы получили целую серию очень интересных находок, связанных со следами сражения на Куликовском поле, это еще раз подтверждает, что мы на правильном пути, что локализация самого поля, которая произошла еще в начале XX века, правильная. Эти находки мы поместим в наши витрины и будущие наши экспедиции позволят нам еще больше расширить эту категорию находок", — сказал Наумов.
В частности, по его словам, были найдены наконечник стрелы, железная накладка и небольшой фрагмент креста-энколпиона.
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
1 из 3
Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
2 из 3
Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
3 из 3
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 3
Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
"Энколпион – это слово греческое, оно обозначает, прежде всего, двухстворчатый крест, в который клали либо частицы мощей, либо какие-либо другие сакральные предметы. Это были статусные вещи, очень дорогие для средневековья, поэтому приобрести такие вещи и носить их могли только привилегированные слои феодального общества, то есть дружинники, воины, землевладельцы, боярство, князья", — рассказал Наумов.
Реконструкция военно-исторических событий Куликовской битвы - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 08:00
Сражение, повернувшее ход истории: что вы знаете о Куликовской битве?
 
КультураНаукаСоциальный навигаторОбществоНовости культурыМузеиАрхеология"Куликово поле"
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния