https://ria.ru/20201008/raskopki-1578841747.html

Музей "Куликово поле" пополнится экспонатами из археологических раскопок

Новые экспонаты, найденные в результате раскопок на месте Куликовской битвы, пополнят экспозицию Государственного музея-заповедника "Куликово поле", рассказал... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:59

2020-10-08T15:59

2020-10-08T16:11

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Новые экспонаты, найденные в результате раскопок на месте Куликовской битвы, пополнят экспозицию Государственного музея-заповедника "Куликово поле", рассказал замдиректора по научной работе музея, археолог Андрей Наумов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Осенью 2020 года специалисты музея-заповедника продолжили работы по поиску реликвий Куликовской битвы – в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области, на участках, где ранее археологи выявили скопления артефактов. Общая площадь поисковых работ составила около двух с половиной тысяч квадратных метров.По словам Наумова, в этом сезоне впервые были проведены глубинные исследования с помощью гусеничного бульдозера. Выбираемый грунт многократно и небольшими объемами проверялся металлодетекторами."На сегодняшний день мы получили целую серию очень интересных находок, связанных со следами сражения на Куликовском поле, это еще раз подтверждает, что мы на правильном пути, что локализация самого поля, которая произошла еще в начале XX века, правильная. Эти находки мы поместим в наши витрины и будущие наши экспедиции позволят нам еще больше расширить эту категорию находок", — сказал Наумов.В частности, по его словам, были найдены наконечник стрелы, железная накладка и небольшой фрагмент креста-энколпиона."Энколпион – это слово греческое, оно обозначает, прежде всего, двухстворчатый крест, в который клали либо частицы мощей, либо какие-либо другие сакральные предметы. Это были статусные вещи, очень дорогие для средневековья, поэтому приобрести такие вещи и носить их могли только привилегированные слои феодального общества, то есть дружинники, воины, землевладельцы, боярство, князья", — рассказал Наумов.

https://ria.ru/20200921/srazhenie-1576696214.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, социальный навигатор, общество, новости культуры, музеи, археология, "куликово поле"