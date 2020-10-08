Музей "Куликово поле" пополнится экспонатами из археологических раскопок
15:59 08.10.2020 (обновлено: 16:11 08.10.2020)
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Новые экспонаты, найденные в результате раскопок на месте Куликовской битвы, пополнят экспозицию Государственного музея-заповедника "Куликово поле", рассказал замдиректора по научной работе музея, археолог Андрей Наумов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Осенью 2020 года специалисты музея-заповедника продолжили работы по поиску реликвий Куликовской битвы – в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области, на участках, где ранее археологи выявили скопления артефактов. Общая площадь поисковых работ составила около двух с половиной тысяч квадратных метров.
По словам Наумова, в этом сезоне впервые были проведены глубинные исследования с помощью гусеничного бульдозера. Выбираемый грунт многократно и небольшими объемами проверялся металлодетекторами.
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
Раскопки в районе деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области
"На сегодняшний день мы получили целую серию очень интересных находок, связанных со следами сражения на Куликовском поле, это еще раз подтверждает, что мы на правильном пути, что локализация самого поля, которая произошла еще в начале XX века, правильная. Эти находки мы поместим в наши витрины и будущие наши экспедиции позволят нам еще больше расширить эту категорию находок", — сказал Наумов.
В частности, по его словам, были найдены наконечник стрелы, железная накладка и небольшой фрагмент креста-энколпиона.
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле" Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
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Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
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Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
3 из 3
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
1 из 3
Наконечник стрелы, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
2 из 3
Железная ременная накладка, найденная во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
3 из 3
Фрагмент креста-энконлпиона, найденный во время раскопок на поле Куликовской биты в октябре 2020 года
© Фото предоставлено Государственным музеем-заповедником "Куликово поле"
"Энколпион – это слово греческое, оно обозначает, прежде всего, двухстворчатый крест, в который клали либо частицы мощей, либо какие-либо другие сакральные предметы. Это были статусные вещи, очень дорогие для средневековья, поэтому приобрести такие вещи и носить их могли только привилегированные слои феодального общества, то есть дружинники, воины, землевладельцы, боярство, князья", — рассказал Наумов.
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