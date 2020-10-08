В МИД НКР рассказали о состоянии раненых российских журналистов
20:10 08.10.2020 (обновлено: 22:14 08.10.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСобор Святого Христа Всеспасителя, поврежденный в результате обстрела города Шуша в Нагорном Карабахе
СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт — РИА Новости. Российский журналист и блогер Юрий Котенок, попавший под обстрел в городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщило Министерство иностранных дел НКР.
В ведомстве добавили, что жизни двух других пострадавших — военного корреспондента Левона Арзанова и сопровождавшего сотрудников СМИ Гранта Бадаляна — ничего не угрожает.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Ереване находится в контакте с внешнеполитическим ведомством Армении. "Один из них (пострадавших российских граждан. — Прим. ред.) находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. <...> Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван", — уточнила дипломат.
Ранее пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что россияне Котенок, Арзанов, а также сопровождавший их Баладьян получили ранения при обстреле собора Святого Христа Всеспасителя, построенного в XIX веке.
По информации армянского единого информационного центра, удар по храму нанесли Вооруженные силы Азербайджана. В Баку при этом заметили, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.
Ситуация в Карабахе
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.
С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.
Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице Степанакерту. Есть жертвы среди мирного населения.
Баку и Ереван возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. Минобороны Азербайджана утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в Нагорном Карабахе. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.
2 октября, 10:44ИнфографикаВоенная обстановка в Нагорном Карабахе