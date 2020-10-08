https://ria.ru/20201008/ranenyy-1578916075.html

В МИД НКР рассказали о состоянии раненых российских журналистов

Российский журналист и блогер Юрий Котенок, попавший под обстрел в городе Шуши непризнанной Нагорно-Карабахской республики, находится в крайне тяжелом... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T20:10

2020-10-08T20:10

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мид армении

нагорно-карабахская республика

армения

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

мид нкр

в мире

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<strong>СТЕПАНАКЕРТ, 8 окт — РИА Новости.</strong> Российский журналист и блогер Юрий Котенок, попавший под обстрел в городе Шуши непризнанной <u><a href="http://ria.ru/location_The_Nagorno_Karabakh_Republic/">Нагорно-Карабахской республики</a>,</u> находится в крайне тяжелом состоянии, сообщило Министерство иностранных дел НКР.В ведомстве добавили, что жизни двух других пострадавших — военного корреспондента Левона Арзанова и сопровождавшего сотрудников СМИ Гранта Бадаляна — ничего не угрожает.Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российское посольство в Ереване находится в контакте с внешнеполитическим ведомством Армении. "Один из них (пострадавших российских граждан. — Прим. ред.) находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы. <...> Как только все будут транспортабельны, их доставят в Ереван", — уточнила дипломат.Ранее пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Armenii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Армении</a> Анна Нагдалян сообщила РИА Новости, что россияне Котенок, Арзанов, а также сопровождавший их Баладьян получили ранения при обстреле собора Святого Христа Всеспасителя, построенного в XIX веке.По информации армянского единого информационного центра, удар по храму нанесли Вооруженные силы <u><a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/">Азербайджана</a>.</u> В Баку при этом заметили, что не берут на прицел исторические, культурные и религиозные сооружения.Ситуация в КарабахеКонфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.С 1992 года идут переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не участвует в переговорах.Утром 27 сентября ситуация на линии соприкосновения в Карабахе обострилась. В непризнанной республике заявили, что азербайджанские военные открыли огонь по ее территории, в том числе по столице <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank">Степанакерту</a>. Есть жертвы среди мирного населения.<a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank">Баку</a> и <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank">Ереван</a> возлагают вину за эскалацию конфликта друг на друга. <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Azerbajjdzhana/" target="_blank">Минобороны Азербайджана</a> утверждает, что обстрелы начала армянская сторона, а азербайджанские силы лишь проводят контрнаступательную операцию. По версии Еревана, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank">Азербайджана</a>, получившего поддержку Турции. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию.Президенты России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a>, <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank">Дональд Трамп</a> и <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> на прошлой неделе выпустили заявление, посвященное обострению ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Нагорном Карабахе</a>. Главы государств осудили эскалацию конфликта и призвали к немедленному прекращению огня, а также возобновлению переговоров без предварительных условий.

https://ria.ru/20201008/boeviki-1578865862.html

https://ria.ru/20201008/stepanakert-1578847818.html

Maryam M Скорейшего выздоровления! Но, что-то подозрительно. Тяжело ранен именно российской журналист, а армянские отделались легким испугом. 15

Степан Краснов Тоже так думаю. Они в Сирии осознано разрушали Христианские святыни. 13

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нагорно-карабахская республика

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Кадры храма, попавшего под обстрел в Нагорном Карабахе Корреспондент РИА осмотрел попавший под обстрел храм в карабахском Шуши. Его настоятель и местные военные утверждают, что видели на месте беспилотник или самолёт, который нанес удар. В храме найдены обломки ракеты, которую теперь будут изучать эксперты. 2020-10-08T20:10 true PT2M15S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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