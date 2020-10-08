https://ria.ru/20201008/putin-1578834821.html

Путин призвал устранить посредников при закупках техники для МЧС

Президент России Владимир Путин на совещании по техоснащению МЧС заявил о необходимости переходить на прямые закупки техники с отечественных... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:32

2020-10-08T14:32

2020-10-08T14:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по техоснащению <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> заявил о необходимости переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников.Путин заявил о необходимости принять программу обновления техники МЧС до 2030 года."Подчеркну: при реализации этой программы должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность как по стоимости самих закупок, так и в послепродажном обслуживании. И конечно, надо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников", - сказал он.Президент добавил, что на его взгляд, лучше действовать по принципам полного цикла.

https://ria.ru/20201008/putin-1578833563.html

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578832483.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, экономика