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https://ria.ru/20201008/putin-1578834821.html
Путин призвал устранить посредников при закупках техники для МЧС
Президент России Владимир Путин на совещании по техоснащению МЧС заявил о необходимости переходить на прямые закупки техники с отечественных... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:32
2020-10-08T14:37
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> на совещании по техоснащению <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> заявил о необходимости переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников.Путин заявил о необходимости принять программу обновления техники МЧС до 2030 года."Подчеркну: при реализации этой программы должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность как по стоимости самих закупок, так и в послепродажном обслуживании. И конечно, надо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников", - сказал он.Президент добавил, что на его взгляд, лучше действовать по принципам полного цикла.
https://ria.ru/20201008/putin-1578833563.html
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578832483.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, экономика

Путин призвал устранить посредников при закупках техники для МЧС

14:32 08.10.2020 (обновлено: 14:37 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя
Президент РФ Владимир Путин провел встречу с учителями и студентами педагогических ВУЗов по случаю Дня учителя - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании по техоснащению МЧС заявил о необходимости переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников.
Путин заявил о необходимости принять программу обновления техники МЧС до 2030 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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"Подчеркну: при реализации этой программы должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность как по стоимости самих закупок, так и в послепродажном обслуживании. И конечно, надо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников", - сказал он.
Президент добавил, что на его взгляд, лучше действовать по принципам полного цикла.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинЭкономика
 
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