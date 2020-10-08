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https://ria.ru/20201008/putin-1578834591.html
Путин заявил о снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2020 году
Финансовые средства на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций в этом году минимальны по сравнению с предыдущими годами, но связано это не с экономией, а со РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:31
2020-10-08T14:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Финансовые средства на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций в этом году минимальны по сравнению с предыдущими годами, но связано это не с экономией, а со снижением ущерба благодаря работе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."В текущем году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими годами, тогда как до этого они стабильно составляли 6-8 миллиардов рублей ежегодно. И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, "зажимаем" эти рубли – говорю сейчас об этом, а потому что реальный ущерб снижается, что очень важно", - сказал Путин, выступая на совещании по техоснащению МЧС.По его словам, минимизация ущерба связана с работой этого ведомства."Системные меры профилактики, о которых мы говорили не раз, дают свой необходимый результат", - добавил президент.
https://ria.ru/20201008/putin-1578833563.html
https://ria.ru/20200714/1574322453.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, экономика

Путин заявил о снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2020 году

14:31 08.10.2020 (обновлено: 14:42 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Финансовые средства на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций в этом году минимальны по сравнению с предыдущими годами, но связано это не с экономией, а со снижением ущерба благодаря работе МЧС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В текущем году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими годами, тогда как до этого они стабильно составляли 6-8 миллиардов рублей ежегодно. И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, "зажимаем" эти рубли – говорю сейчас об этом, а потому что реальный ущерб снижается, что очень важно", - сказал Путин, выступая на совещании по техоснащению МЧС.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями фракций в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 14:28
Путин поручил повышать результативность работы по предовращению ЧС
По его словам, минимизация ущерба связана с работой этого ведомства.
"Системные меры профилактики, о которых мы говорили не раз, дают свой необходимый результат", - добавил президент.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
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