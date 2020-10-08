https://ria.ru/20201008/putin-1578834591.html

Путин заявил о снижении ущерба от чрезвычайных ситуаций в 2020 году

Финансовые средства на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций в этом году минимальны по сравнению с предыдущими годами, но связано это не с экономией, а со РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:31

2020-10-08T14:31

2020-10-08T14:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Финансовые средства на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций в этом году минимальны по сравнению с предыдущими годами, но связано это не с экономией, а со снижением ущерба благодаря работе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."В текущем году средства, которые будут направлены на компенсацию ущерба от чрезвычайных ситуаций, минимальны по сравнению с предыдущими годами, тогда как до этого они стабильно составляли 6-8 миллиардов рублей ежегодно. И не потому, что мы на этом как-то экономим или должны экономить, "зажимаем" эти рубли – говорю сейчас об этом, а потому что реальный ущерб снижается, что очень важно", - сказал Путин, выступая на совещании по техоснащению МЧС.По его словам, минимизация ущерба связана с работой этого ведомства."Системные меры профилактики, о которых мы говорили не раз, дают свой необходимый результат", - добавил президент.

https://ria.ru/20201008/putin-1578833563.html

https://ria.ru/20200714/1574322453.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, экономика