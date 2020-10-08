https://ria.ru/20201008/putin-1578833563.html

Путин поручил повышать результативность работы по предовращению ЧС

Президент России Владимир Путин призвал МЧС повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, минимизировать их негативные последствия. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:28

2020-10-08T14:28

2020-10-08T14:37

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> призвал <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, минимизировать их негативные последствия."Нужно и дальше повышать результативность работы по предотвращению чрезвычайных ситуаций, стараться минимизировать их негативные последствия, реализовывать дополнительные меры по защите лесного фонда от пожаров, по предупреждению наводнений и по другим направлениям", - сказал Путин, выступая на совещании по техоснащению МЧС.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578767931.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество