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https://ria.ru/20201008/ps5-1578893547.html
В разобранной приставке Sony PlayStation 5 обнаружили жидкий металл
Японская компания Sony показала, как устроена внутри новая игровая приставка PlayStation 5. Ролик с полной разборкой консоли опубликован на официальном... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T18:04
2020-10-08T18:48
риа наука
геймеры
sony corporation
playstation
технологии
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Японская компания Sony показала, как устроена внутри новая игровая приставка PlayStation 5. Ролик с полной разборкой консоли <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CaAY-jAjm0w&amp;feature=emb_title" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> на официальном ютьюб-канале PlayStation и уже набрал пять миллионов просмотров.За разборку взялся Ясухиро Оотори, вице-президент Sony по механическому дизайну. Огромная консоль отличается продуманной конструкцией — в ней просто получить доступ к твердотельному накопителю или очистить систему охлаждения от пыли. Но вот дальше этого пользователям лучше не заходить, в Sony предупреждают, что глубокая разборка повлечет аннулирование гарантии.В PlayStation 5 использована массивная система охлаждения для рассеивания тепла от процессора и графической системы. В Sony не стали использовать термопасту на CPU, заменив ее жидким металлом — сплавом из галлия и индия, который при комнатной температуре остается в жидком состоянии. Это решение дает улучшенную теплопроводность, что явно оценят геймеры.Приставка появится в продаже 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. На мировом рынке, в том числе в России, выход Sony PlayStation 5 запланирован на 19 ноября. Версия без дисковода российским покупателям обойдется в 37 990 рублей, а за полноценную PS5 попросят 46 999 рублей.
https://ria.ru/20200918/playstation-1577407251.html
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геймеры, sony corporation, playstation, технологии

В разобранной приставке Sony PlayStation 5 обнаружили жидкий металл

18:04 08.10.2020 (обновлено: 18:48 08.10.2020)
 
© SonySony PlayStation 5
Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Японская компания Sony показала, как устроена внутри новая игровая приставка PlayStation 5. Ролик с полной разборкой консоли опубликован на официальном ютьюб-канале PlayStation и уже набрал пять миллионов просмотров.
За разборку взялся Ясухиро Оотори, вице-президент Sony по механическому дизайну. Огромная консоль отличается продуманной конструкцией — в ней просто получить доступ к твердотельному накопителю или очистить систему охлаждения от пыли. Но вот дальше этого пользователям лучше не заходить, в Sony предупреждают, что глубокая разборка повлечет аннулирование гарантии.
В PlayStation 5 использована массивная система охлаждения для рассеивания тепла от процессора и графической системы. В Sony не стали использовать термопасту на CPU, заменив ее жидким металлом — сплавом из галлия и индия, который при комнатной температуре остается в жидком состоянии. Это решение дает улучшенную теплопроводность, что явно оценят геймеры.
Приставка появится в продаже 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. На мировом рынке, в том числе в России, выход Sony PlayStation 5 запланирован на 19 ноября. Версия без дисковода российским покупателям обойдется в 37 990 рублей, а за полноценную PS5 попросят 46 999 рублей.
Видеоигра - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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РИА НаукагеймерыSony CorporationPlayStationТехнологии
 
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