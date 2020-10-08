https://ria.ru/20201008/ps5-1578893547.html

В разобранной приставке Sony PlayStation 5 обнаружили жидкий металл

Японская компания Sony показала, как устроена внутри новая игровая приставка PlayStation 5. Ролик с полной разборкой консоли опубликован на официальном... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:04

2020-10-08T18:04

2020-10-08T18:48

риа наука

геймеры

sony corporation

playstation

технологии

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Японская компания Sony показала, как устроена внутри новая игровая приставка PlayStation 5. Ролик с полной разборкой консоли <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CaAY-jAjm0w&feature=emb_title" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликован</a> на официальном ютьюб-канале PlayStation и уже набрал пять миллионов просмотров.За разборку взялся Ясухиро Оотори, вице-президент Sony по механическому дизайну. Огромная консоль отличается продуманной конструкцией — в ней просто получить доступ к твердотельному накопителю или очистить систему охлаждения от пыли. Но вот дальше этого пользователям лучше не заходить, в Sony предупреждают, что глубокая разборка повлечет аннулирование гарантии.В PlayStation 5 использована массивная система охлаждения для рассеивания тепла от процессора и графической системы. В Sony не стали использовать термопасту на CPU, заменив ее жидким металлом — сплавом из галлия и индия, который при комнатной температуре остается в жидком состоянии. Это решение дает улучшенную теплопроводность, что явно оценят геймеры.Приставка появится в продаже 12 ноября в США, Японии, Канаде, Мексике, Австралии, Новой Зеландии и Южной Корее. На мировом рынке, в том числе в России, выход Sony PlayStation 5 запланирован на 19 ноября. Версия без дисковода российским покупателям обойдется в 37 990 рублей, а за полноценную PS5 попросят 46 999 рублей.

https://ria.ru/20200918/playstation-1577407251.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, sony corporation, playstation, технологии