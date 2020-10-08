https://ria.ru/20201008/privivki-1578852702.html

В подмосковных ТЦ сделали прививку от гриппа почти 25 тыс человек

Около 25 тысяч посетителей торговых центров Московской области сделали прививку от гриппа в рамках областной компании по вакцинации, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:38

2020-10-08T15:38

2020-10-08T15:38

новости подмосковья

андрей разин

красногорск

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578652255_0:224:3241:2047_1400x0_80_0_0_40aa3ca7996bf21f8d515083baa39506.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Около 25 тысяч посетителей торговых центров <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сделали прививку от гриппа в рамках областной компании по вакцинации, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.Пункты вакцинации были развернуты в 23 округах Московской области, включая <a href="http://ria.ru/location_Kotelniki/" target="_blank" data-auto="true">Котельники</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pushkino/" target="_blank" data-auto="true">Пушкино</a>, <a href="http://ria.ru/location_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Королев</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химки</a>. Посетители ТЦ смогли сделать прививку бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования."С конца сентября на территории Московской области проводится массовая вакцинация от гриппа в крупных торговых центрах. Всего за 17 дней прививку от гриппа в 35 торговых центрах Подмосковья сделали 24 547 человек", - сказал Разин.

https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577952471.html

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, красногорск, московская область (подмосковье)