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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201008/privivki-1578852702.html
В подмосковных ТЦ сделали прививку от гриппа почти 25 тыс человек
Около 25 тысяч посетителей торговых центров Московской области сделали прививку от гриппа в рамках областной компании по вакцинации, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:38
2020-10-08T15:38
новости подмосковья
андрей разин
красногорск
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Около 25 тысяч посетителей торговых центров <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> сделали прививку от гриппа в рамках областной компании по вакцинации, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.Пункты вакцинации были развернуты в 23 округах Московской области, включая <a href="http://ria.ru/location_Kotelniki/" target="_blank" data-auto="true">Котельники</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mytishhi/" target="_blank" data-auto="true">Мытищи</a>, <a href="http://ria.ru/location_Krasnogorsk/" target="_blank" data-auto="true">Красногорск</a>, <a href="http://ria.ru/location_Pushkino/" target="_blank" data-auto="true">Пушкино</a>, <a href="http://ria.ru/location_Korolev/" target="_blank" data-auto="true">Королев</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHHelkovo/" target="_blank" data-auto="true">Щелково</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химки</a>. Посетители ТЦ смогли сделать прививку бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования."С конца сентября на территории Московской области проводится массовая вакцинация от гриппа в крупных торговых центрах. Всего за 17 дней прививку от гриппа в 35 торговых центрах Подмосковья сделали 24 547 человек", - сказал Разин.
https://ria.ru/20200929/vaktsinatsiya-1577952471.html
красногорск
московская область (подмосковье)
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андрей разин, красногорск, московская область (подмосковье)

В подмосковных ТЦ сделали прививку от гриппа почти 25 тыс человек

15:38 08.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедсестра держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Около 25 тысяч посетителей торговых центров Московской области сделали прививку от гриппа в рамках областной компании по вакцинации, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.
Пункты вакцинации были развернуты в 23 округах Московской области, включая Котельники, Мытищи, Красногорск, Пушкино, Королев, Щелково и Химки. Посетители ТЦ смогли сделать прививку бесплатно при наличии полиса обязательного медицинского страхования.
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29 сентября, 16:15Новости Подмосковья
Более миллиона жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
"С конца сентября на территории Московской области проводится массовая вакцинация от гриппа в крупных торговых центрах. Всего за 17 дней прививку от гриппа в 35 торговых центрах Подмосковья сделали 24 547 человек", - сказал Разин.
 
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинКрасногорскМосковская область (Подмосковье)
 
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