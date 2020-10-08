https://ria.ru/20201008/preparat-1578821063.html

ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19

Еврокомиссия, все страны Евросоюза и ряд других государств подписали совместный контракт на закупку препарата для лечения до 500 тысяч больных COVID-19 у... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:41

2020-10-08T13:41

2020-10-08T13:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

еврокомиссия

евросоюз

великобритания

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Еврокомиссия, все страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и ряд других государств подписали совместный контракт на закупку препарата для лечения до 500 тысяч больных COVID-19 у американской компании Gilead, говорится в сообщении ЕК."Комиссия подписала рамочный контракт о совместных закупках с фармацевтической компанией Gilead на поставку до 500 тысяч курсов лечения (препаратом - ред.) Veklury, торговой марки ремдесивира, с возможностью увеличить поставки", - говорится в сообщении.Всего в совместном соглашении участвует 36 сторон, включая <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, все страны ЕС, Европейской экономической зоны, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, среди которых государства Западных Балкан."Все страны-участницы теперь могут размещать заказы на закупку Veklury напрямую", - поясняет ЕК.Летом <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> подписала контракт с Gilead на приобретение ремдесивира на 63 миллиона евро. Сейчас ЕК пишет о сумме в 70 миллионов евро.Тогда сообщалось, что речь идет о количестве препарата, с помощь которого можно провести лечение порядка 30 тысяч пациентов с серьезными симптомами при COVID-19. В нынешнем сообщении отмечается, что лекарство в рамках этого контракта поступают в ЕС и Великобританию с августа.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201008/superbakteriya-1578802451.html

virshych Очередная молекула свободы за большие деньги? 13

Руслан Якубик демократическая вакцина, такая же как невидимка F 35))) 13

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великобритания

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире