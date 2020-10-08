Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/preparat-1578821063.html
ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19
Еврокомиссия, все страны Евросоюза и ряд других государств подписали совместный контракт на закупку препарата для лечения до 500 тысяч больных COVID-19 у... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:41
2020-10-08T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
еврокомиссия
евросоюз
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_109770bd109fba248bf643f05757964e.jpg
<strong>БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости, Мария Князева.</strong> Еврокомиссия, все страны <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> и ряд других государств подписали совместный контракт на закупку препарата для лечения до 500 тысяч больных COVID-19 у американской компании Gilead, говорится в сообщении ЕК."Комиссия подписала рамочный контракт о совместных закупках с фармацевтической компанией Gilead на поставку до 500 тысяч курсов лечения (препаратом - ред.) Veklury, торговой марки ремдесивира, с возможностью увеличить поставки", - говорится в сообщении.Всего в совместном соглашении участвует 36 сторон, включая <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобританию</a>, все страны ЕС, Европейской экономической зоны, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, среди которых государства Западных Балкан."Все страны-участницы теперь могут размещать заказы на закупку Veklury напрямую", - поясняет ЕК.Летом <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskaja_komissija/" target="_blank" data-auto="true">Еврокомиссия</a> подписала контракт с Gilead на приобретение ремдесивира на 63 миллиона евро. Сейчас ЕК пишет о сумме в 70 миллионов евро.Тогда сообщалось, что речь идет о количестве препарата, с помощь которого можно провести лечение порядка 30 тысяч пациентов с серьезными симптомами при COVID-19. В нынешнем сообщении отмечается, что лекарство в рамках этого контракта поступают в ЕС и Великобританию с августа.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/superbakteriya-1578802451.html
Очередная молекула свободы за большие деньги?
13
демократическая вакцина, такая же как невидимка F 35)))
13
11
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_9dc09e4ef888a04d9e73aae3109d7df3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, еврокомиссия, евросоюз, великобритания, в мире

ЕС подписал контракт на покупку американского препарата от COVID-19

13:41 08.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия, все страны Евросоюза и ряд других государств подписали совместный контракт на закупку препарата для лечения до 500 тысяч больных COVID-19 у американской компании Gilead, говорится в сообщении ЕК.
"Комиссия подписала рамочный контракт о совместных закупках с фармацевтической компанией Gilead на поставку до 500 тысяч курсов лечения (препаратом - ред.) Veklury, торговой марки ремдесивира, с возможностью увеличить поставки", - говорится в сообщении.
Всего в совместном соглашении участвует 36 сторон, включая Великобританию, все страны ЕС, Европейской экономической зоны, а также шесть стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на вступление в ЕС, среди которых государства Западных Балкан.
"Все страны-участницы теперь могут размещать заказы на закупку Veklury напрямую", - поясняет ЕК.
Бактерия Salmonella typhimurium (красного цвета) - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 12:32
"В отличие от COVID-19…" Ученые нашли новую "неубиваемую" супербактерию
Летом Еврокомиссия подписала контракт с Gilead на приобретение ремдесивира на 63 миллиона евро. Сейчас ЕК пишет о сумме в 70 миллионов евро.
Тогда сообщалось, что речь идет о количестве препарата, с помощь которого можно провести лечение порядка 30 тысяч пациентов с серьезными симптомами при COVID-19. В нынешнем сообщении отмечается, что лекарство в рамках этого контракта поступают в ЕС и Великобританию с августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить11
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЕврокомиссияЕвросоюзВеликобританияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния