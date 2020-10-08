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https://ria.ru/20201008/premiya-1578828506.html
Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Луиза Глюк
Нобелевскую премию по литературе за 2020 год получила американская поэтесса Луиза Глюк "за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:08
2020-10-08T15:28
альфред нобель
стокгольм (город)
в мире
нобелевская премия
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija/" target="_blank">Нобелевскую премию</a> по литературе за 2020 год получила американская поэтесса Луиза Глюк "за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.Глюк родилась в 1943 году семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском и Айовском университетах. За свое творчество поэтесса не раз удостаивалась высоких наград в Соединенных Штатах: на ее счету премия Американской академии поэтов, Национальная книжная премия общества критиков, Пулитцеровская премия и другие.На этой неделе Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, в пятницу назовут обладателя премии мира. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике.Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/">Альфреда Нобеля</a>. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
https://ria.ru/20201007/nobelevka-1578599719.html
В глюкнотом обществе естественно поддержат Глюк...
77
Глюк это хорошо)))))))
60
68
стокгольм (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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альфред нобель, стокгольм (город), в мире, нобелевская премия, общество

Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Луиза Глюк

14:08 08.10.2020 (обновлено: 15:28 08.10.2020)
 
© AFP 2020 / Getty Images North America/Robin MarchantЛуиза Глюк
Луиза Глюк - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AFP 2020 / Getty Images North America/Robin Marchant
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по литературе за 2020 год получила американская поэтесса Луиза Глюк "за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Глюк родилась в 1943 году семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском и Айовском университетах. За свое творчество поэтесса не раз удостаивалась высоких наград в Соединенных Штатах: на ее счету премия Американской академии поэтов, Национальная книжная премия общества критиков, Пулитцеровская премия и другие.
На этой неделе Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, в пятницу назовут обладателя премии мира. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике.
Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).
Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.
Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 12:51РИА Наука
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Альфред НобельСтокгольм (город)В миреНобелевская премияОбщество
 
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