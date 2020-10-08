https://ria.ru/20201008/premiya-1578828506.html

Нобелевскую премию по литературе получила поэтесса Луиза Глюк

Нобелевскую премию по литературе за 2020 год получила американская поэтесса Луиза Глюк "за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:08

2020-10-08T14:08

2020-10-08T15:28

альфред нобель

стокгольм (город)

в мире

нобелевская премия

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/event_Nobelevskaja_premija/" target="_blank">Нобелевскую премию</a> по литературе за 2020 год получила американская поэтесса Луиза Глюк "за ее безошибочно узнаваемый поэтический голос, который со строгой красотой делает индивидуальное существование универсальным". Об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.Глюк родилась в 1943 году семье еврейских выходцев из Австро-Венгрии. Преподавала английский язык в колледже Уильямса в Массачусетсе, Йельском, Бостонском и Айовском университетах. За свое творчество поэтесса не раз удостаивалась высоких наград в Соединенных Штатах: на ее счету премия Американской академии поэтов, Национальная книжная премия общества критиков, Пулитцеровская премия и другие.На этой неделе Нобелевский комитет объявил имена лауреатов в области физиологии и медицины, физики и химии, в пятницу назовут обладателя премии мира. Завершится Нобелевская неделя 12 октября, когда станет известно, кому присудили награду по экономике.Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Она состоится 10 декабря — в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя <a href="http://ria.ru/person_Alfred_Nobel/">Альфреда Нобеля</a>. Сумму каждой Нобелевки в этом году увеличили до десяти миллионов шведских крон (около миллиона долларов).Нобелевские премии присуждают за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, крупный вклад в культуру или развитие общества. Они названы в честь их учредителя Альфреда Нобеля.

https://ria.ru/20201007/nobelevka-1578599719.html

Степан Краснов В глюкнотом обществе естественно поддержат Глюк... 77

Егор Панкратов Глюк это хорошо))))))) 60

68

стокгольм (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфред нобель, стокгольм (город), в мире, нобелевская премия, общество