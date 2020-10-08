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Названы первые симптомы преддиабетического состояния
Врач-диетолог Алексей Ковальков в инстаграме назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:40
2020-10-08T12:08
алексей ковальков
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kovalkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Ковальков</a> в <a href="https://www.instagram.com/p/CFyeaVeDaDf/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии.Он напомнил, что каждый второй случай преддиабета в течение пяти лет может перейти в диабет.По словам специалиста, главными "звоночками" при преддиабете являются постоянный голод, жажда и сухость во рту, учащенные позывы к мочеиспусканию, сухость кожи и наличие темных пятен в области соприкосновения с одеждой.Кроме того, о развитии заболевания могут говорить постоянная слабость, головные боли, онемение конечностей и ухудшение сна.Ковальков отметил, что от преддиабета можно избавиться, изменив свой образ жизни. Врач рекомендовал людям, находящимся в группе риска, перейти на сбалансированное питание, увеличить физические нагрузки и регулярно следить за уровнем сахара в крови.
https://ria.ru/20200902/diabet-1576610243.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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алексей ковальков, здоровье - общество, общество

Названы первые симптомы преддиабетического состояния

10:40 08.10.2020 (обновлено: 12:08 08.10.2020)
 
© Depositphotos / AnettaИзмерение сахара в крови
Измерение сахара в крови - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Depositphotos / Anetta
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Врач-диетолог Алексей Ковальков в инстаграме назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии.
Он напомнил, что каждый второй случай преддиабета в течение пяти лет может перейти в диабет.
По словам специалиста, главными "звоночками" при преддиабете являются постоянный голод, жажда и сухость во рту, учащенные позывы к мочеиспусканию, сухость кожи и наличие темных пятен в области соприкосновения с одеждой.
Кроме того, о развитии заболевания могут говорить постоянная слабость, головные боли, онемение конечностей и ухудшение сна.
Глюкометр для измерения глюкозы - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Назван главный фактор развития диабета
Ковальков отметил, что от преддиабета можно избавиться, изменив свой образ жизни. Врач рекомендовал людям, находящимся в группе риска, перейти на сбалансированное питание, увеличить физические нагрузки и регулярно следить за уровнем сахара в крови.
 
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Алексей КовальковЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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