https://ria.ru/20201008/preddiabet-1578774075.html

Названы первые симптомы преддиабетического состояния

Врач-диетолог Алексей Ковальков в инстаграме назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:40

2020-10-08T10:40

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алексей ковальков

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Врач-диетолог <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kovalkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Ковальков</a> в <a href="https://www.instagram.com/p/CFyeaVeDaDf/" target="_blank" rel="nofollow noopener">инстаграме</a> назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о преддиабетическом состоянии.Он напомнил, что каждый второй случай преддиабета в течение пяти лет может перейти в диабет.По словам специалиста, главными "звоночками" при преддиабете являются постоянный голод, жажда и сухость во рту, учащенные позывы к мочеиспусканию, сухость кожи и наличие темных пятен в области соприкосновения с одеждой.Кроме того, о развитии заболевания могут говорить постоянная слабость, головные боли, онемение конечностей и ухудшение сна.Ковальков отметил, что от преддиабета можно избавиться, изменив свой образ жизни. Врач рекомендовал людям, находящимся в группе риска, перейти на сбалансированное питание, увеличить физические нагрузки и регулярно следить за уровнем сахара в крови.

https://ria.ru/20200902/diabet-1576610243.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ковальков, здоровье - общество, общество