https://ria.ru/20201008/pravitelstvo-1578811073.html

Правительство выделит регионам допсредства на выплаты по коронавирусу

Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, регионам выделят дополнительно около 3 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам, заявил... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:01

2020-10-08T13:01

2020-10-08T13:01

коронавирус в россии

здоровье - общество

михаил мишустин

правительство рф

экономика

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом в России остается сложной, регионам выделят дополнительно около 3 миллиардов рублей на стимулирующие выплаты работникам, заявил премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.Речь идет о соцработниках и медиках, которые помогают заболевшим в стационарах."Ситуация с распространением опасной инфекции остается сложной, поэтому мы продлеваем период, в течение которого таким работникам будут начислять стимулирующие выплаты. На эти цели дополнительно выделим около 3 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания кабмина.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201008/koronavirus-1578806711.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, михаил мишустин, правительство рф, экономика