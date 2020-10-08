https://ria.ru/20201008/pozhary-1578825739.html

К тушению пожаров на складе под Рязанью привлекли еще два вертолета

Министерство обороны России усилило вертолетами Ми-26 и Ми-8 авиационную группировку для тушения пожаров на территории склада по хранению боеприпасов в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:57

2020-10-08T13:57

2020-10-08T13:57

взрывы на складах в рязанской области

ми-26

ми-8

ряжский район

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Министерство обороны России усилило вертолетами Ми-26 и Ми-8 авиационную группировку для тушения пожаров на территории склада по хранению боеприпасов в <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a>.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС.Добавляется, что вертолеты оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 и ВСУ-15, емкостью пять и 15 тонн. В состав экипажей вошли летчики, прошедшие спецподготовку для выполнения полетов с грузами на внешней подвеске.

ряжский район

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ми-26, ми-8, ряжский район, рязанская область, безопасность, происшествия