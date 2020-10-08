https://ria.ru/20201008/pozhar-1578858630.html

Снаряды на военном арсенале под Рязанью взрываются каждые полчаса

Периодичность взрывов артиллерийских снарядов на открытых площадках хранения на территории военных складов в Рязанской области снизилась до одного в 25-30... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:56

2020-10-08T15:56

2020-10-08T16:54

взрывы на складах в рязанской области

ряжский район

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Периодичность взрывов артиллерийских снарядов на открытых площадках хранения на территории военных складов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> снизилась до одного в 25-30 минут, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Боевые снаряды взрываются с периодичностью в 25-30 минут", - сказал собеседник агентства.По его словам, уже взорвались свыше 1,6 тысячи снарядов.Ранее сообщалось, что артиллерийские боеприпасы на горящем военном арсенале в Рязанской области находились на 43 открытых площадках. Всего на территории воинской части, по предварительной информации, расположены 113 хранилищ со снарядами, в основном подземные. Общая вместимость складов с артиллерийским вооружением на момент пожара могла составлять порядка 75 тысяч тонн боеприпасов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Эвакуированы более 2,3 тысячи жителей. Военные уже начали разминировать села рядом с горящими складами.

https://ria.ru/20201008/vzryv-1578856790.html

ряжский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Выбиты только стекла" – жительница близлежащего населенного пункта о последствиях пожара и взрывов в воинской части под Рязанью Жители рязанской деревни близ загоревшихся вчера арсеналов рассказывают, что стало с их домами 2020-10-08T15:56 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, рязанская область, происшествия