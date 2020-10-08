https://ria.ru/20201008/pozhar-1578832483.html

Зиничев доложил о ликвидации последствий пожара в Рязанской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:25

2020-10-08T14:25

2020-10-08T14:35

взрывы на складах в рязанской области

евгений зиничев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владимир путин

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> доложил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает пресс-служба Кремля."Глава МЧС Евгений Зиничев доложил в ходе совещания о действиях по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября в Рязанской области, где в результате возгорания сухой растительности произошёл пожар с последующими взрывами на территории складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.В течение двух суток МЧС проводит работу по наращиванию группировки сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах и окрестностях, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек, отмечается в сообщении. В настоящее время общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники. От МЧС группировка сил и средств составляет 400 человек и 87 единиц техники.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578828327.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, рязанская область, происшествия