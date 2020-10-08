Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578832483.html
Зиничев доложил о ликвидации последствий пожара в Рязанской области
Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:25
2020-10-08T14:35
взрывы на складах в рязанской области
евгений зиничев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владимир путин
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702321_0:0:2657:1495_1400x0_80_0_0_df98debd7753057b9baa51f66b1972c1.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Zinichev/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Зиничев</a> доложил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, сообщает пресс-служба Кремля."Глава МЧС Евгений Зиничев доложил в ходе совещания о действиях по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября в Рязанской области, где в результате возгорания сухой растительности произошёл пожар с последующими взрывами на территории складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.В течение двух суток МЧС проводит работу по наращиванию группировки сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах и окрестностях, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек, отмечается в сообщении. В настоящее время общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники. От МЧС группировка сил и средств составляет 400 человек и 87 единиц техники.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov/" target="_blank" data-auto="true">Николай Любимов</a> ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС.
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578828327.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574702321_0:0:2658:1994_1400x0_80_0_0_b427a15061040342733359c05127819b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрывы на складах в рязанской области, евгений зиничев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владимир путин, рязанская область, происшествия

Зиничев доложил о ликвидации последствий пожара в Рязанской области

14:25 08.10.2020 (обновлено: 14:35 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Колчин / Перейти в фотобанкГлава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги
Глава МЧС России Евгений Зиничев после облета подтопленных территорий в городе Нижние Серги - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Колчин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту РФ Владимиру Путину о действиях по ликвидации последствий пожара на территории склада с боеприпасами в Рязанской области, сообщает пресс-служба Кремля.
"Глава МЧС Евгений Зиничев доложил в ходе совещания о действиях по ликвидации чрезвычайной ситуации, произошедшей 7 октября в Рязанской области, где в результате возгорания сухой растительности произошёл пожар с последующими взрывами на территории складов с боеприпасами", - говорится в сообщении.
Взрывы и пожар на складе боеприпасов в Рязанской области
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

Взрывы на бывших военных складах в Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС России

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
© МЧС России

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

Министр МЧС России Евгений Зиничев и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП в Рязанской области.
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

Сотрудники МЧС недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
© Фото : МЧС России

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
© Фото : МЧС России

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

Ситуация на месте ЧС в Рязанской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
1 из 12

Боеприпасы разрывались сначала каждые пять-десять секунд, к вечеру интенсивность снизилась, однако взрывы не прекратились до сих пор.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
2 из 12

Снаряды на горящих военных складах находились на 43 открытых площадках.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 12

В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома.

© Фото : МЧС России
4 из 12

В Скопинском и Ряжском районах Рязанской области ввели режим ЧС.

© МЧС России
5 из 12

Глава МЧС Евгений Зиничев и замминистра обороны Дмитрий Булгаков проводят совещание по оперативной обстановке в зоне ЧП.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
6 из 12

Все меры по эвакуации из опасного района были приняты, сообщил губернатор региона Николай Любимов.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
7 из 12

Людей отправили в центры временного размещения. Региональному Минздраву поручили организовать там дежурство бригад скорой помощи.

© Фото : МЧС России
8 из 12

За медпомощью обратились более 20 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания и головной болью. Госпитализированы 16 человек.

© Фото : ГУ МЧС по Рязанской области
9 из 12

Пожар в арсенале тушат порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, в том числе четыре самолета Ил-76 и три вертолета Ми-8.

© Фото : МЧС России
10 из 12

Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС сбросили на очаг возгорания 126 тонн воды.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
11 из 12

К месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования.

© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
12 из 12

Для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов.

© Фото : МЧС России
В течение двух суток МЧС проводит работу по наращиванию группировки сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах и окрестностях, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.
Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек, отмечается в сообщении. В настоящее время общая численность сил и средств составляет около полутора тысяч человек и 389 единиц техники. От МЧС группировка сил и средств составляет 400 человек и 87 единиц техники.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Губернатор Николай Любимов ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС.
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 14:08
Местные жители сообщили о ситуации у горящего в Рязанской области склада
 
Обсудить0
Взрывы на складах в Рязанской областиЕвгений ЗиничевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинРязанская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния