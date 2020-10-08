https://ria.ru/20201008/pozhar-1578788295.html

Почти 800 военных и спасателей отправили тушить рязанский арсенал

Общая численность группировки на месте пожара на арсенале в Рязанской области уже составляет порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:40

2020-10-08T11:40

2020-10-08T11:41

взрывы на складах в рязанской области

ил-76

ми-8

рязань

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Общая численность группировки на месте пожара на арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> уже составляет порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Создана общая группировка численностью 797 человек и 199 единиц техники", - сказал собеседник агентства, добавив, что принято решение о ее дальнейшем увеличении.Он отметил, что в аэропорту "Дягилево" в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> для тушения пожаров находятся в готовности четыре самолета-танкера <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> и три вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, оборудованные водосливными устройствами объемом 42 и 5 тонн, соответственно. Наращивается группировка специализированной бронетехники.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе села Желтухино загорелась трава, впоследствии огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы.В нескольких ближайших деревнях осколками побило стекла и жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578785103.html

рязань

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-08T11:40 true PT0M49S

Заместитель Минобороны РФ о ликвидации последствий ЧС в Рязанской области Заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков: "Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий ЧС в Рязанской области". 2020-10-08T11:40 true PT2M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ил-76, ми-8, рязань, рязанская область, безопасность, происшествия