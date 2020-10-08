Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578788295.html
Почти 800 военных и спасателей отправили тушить рязанский арсенал
Общая численность группировки на месте пожара на арсенале в Рязанской области уже составляет порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:40
2020-10-08T11:41
взрывы на складах в рязанской области
ил-76
ми-8
рязань
рязанская область
безопасность
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578787990_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a37ef75e0612e14051e0ed42ccd2bbf8.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Общая численность группировки на месте пожара на арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> уже составляет порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Создана общая группировка численностью 797 человек и 199 единиц техники", - сказал собеседник агентства, добавив, что принято решение о ее дальнейшем увеличении.Он отметил, что в аэропорту "Дягилево" в <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязани</a> для тушения пожаров находятся в готовности четыре самолета-танкера <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> и три вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a>, оборудованные водосливными устройствами объемом 42 и 5 тонн, соответственно. Наращивается группировка специализированной бронетехники.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе села Желтухино загорелась трава, впоследствии огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы.В нескольких ближайших деревнях осколками побило стекла и жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578785103.html
рязань
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
2020-10-08T11:40
true
PT0M49S
Заместитель Минобороны РФ о ликвидации последствий ЧС в Рязанской области
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков: "Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий ЧС в Рязанской области".
2020-10-08T11:40
true
PT2M05S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578787990_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_04869660315243f5d1aa405f82be78f4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрывы на складах в рязанской области, ил-76, ми-8, рязань, рязанская область, безопасность, происшествия

Почти 800 военных и спасателей отправили тушить рязанский арсенал

11:40 08.10.2020 (обновлено: 11:41 08.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Общая численность группировки на месте пожара на арсенале в Рязанской области уже составляет порядка 800 военных и спасателей и около 200 единиц техники, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Создана общая группировка численностью 797 человек и 199 единиц техники", - сказал собеседник агентства, добавив, что принято решение о ее дальнейшем увеличении.
Взрывы на бывших военных складах в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 11:26
Самолеты Ил-76 приступили к тушению пожара на складе под Рязанью
Он отметил, что в аэропорту "Дягилево" в Рязани для тушения пожаров находятся в готовности четыре самолета-танкера Ил-76 и три вертолета Ми-8, оборудованные водосливными устройствами объемом 42 и 5 тонн, соответственно. Наращивается группировка специализированной бронетехники.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе села Желтухино загорелась трава, впоследствии огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы.
В нескольких ближайших деревнях осколками побило стекла и жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
 
Обсудить0
Взрывы на складах в Рязанской областиИл-76Ми-8РязаньРязанская областьБезопасностьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния