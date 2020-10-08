https://ria.ru/20201008/pozhar-1578785103.html

Самолеты Ил-76 приступили к тушению пожара на складе под Рязанью

Самолеты Ил-76 сбросили на эпицентр пожара на складе боеприпасов в Рязанской области 126 тонн воды, после чего вернулись на аэродром для подготовки к повторному РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:26

2020-10-08T11:26

2020-10-08T12:22

взрывы на складах в рязанской области

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

ил-76

ми-8

рязань

рязанская область

происшествия

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<strong>ГОРЕЛОВКА (Рязанская обл.), 8 окт - РИА Новости. </strong>Самолеты <a href="http://ria.ru/product_Il_76/" target="_blank" data-auto="true">Ил-76</a> сбросили на эпицентр пожара на складе боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> 126 тонн воды, после чего вернулись на аэродром для подготовки к повторному вылету, сообщили в Минобороны России."Три самолета Ил-76 военно-транспортной авиации <a href="http://ria.ru/organization_Vozdushno-kosmicheskie_sily_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ВКС</a> выполнили полет для тушения пожара в районе ЧС на территории склада боеприпасов под <a href="http://ria.ru/location_Rjazan/" target="_blank" data-auto="true">Рязанью</a>, сбросив на эпицентр возгорания 126 тонн воды. После выполнения полета самолеты ВТА вернулись на аэродром "Дягилево" в Рязани для заправки авиационной техники водой и подготовки к повторному вылету", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами ВАП-2 емкостью 42 тонны, а летчики прошли подготовку по тушению пожаров на открытых пространствах.Группировка Минобороны России по ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области включает в себя свыше 650 военнослужащих, 194 единицы военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и 3 вертолета <a href="http://ria.ru/product_Mi_8/" target="_blank" data-auto="true">Ми-8</a> с водосливными устройствами <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">ВСУ</a>-5.Кроме того, к месту ЧС прибыли сводные отряды разминирования в составе около 120 специалистов инженерных подразделений ЗВО и 32 единиц военной и специальной техники, в том числе 5 единиц многофункциональных робототехнических комплексов "Уран-6" и "Уран-14", для мониторинга обстановки задействовано 17 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

https://ria.ru/20201008/granitsy-1578777899.html

рязань

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Заместитель Минобороны РФ о ликвидации последствий ЧС в Рязанской области Заместитель Министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков: "Минобороны России создало достаточную группировку сил и средств для ликвидации последствий ЧС в Рязанской области". 2020-10-08T11:26 true PT2M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, ил-76, ми-8, рязань, рязанская область, происшествия