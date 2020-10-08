https://ria.ru/20201008/postradavshie-1578907792.html

Рязанский губернатор отметил важность заботы о пострадавших от взрывов

Губернатор Рязанской области Николай Любимов назвал главной задачей заботу о людях, которые пострадали в результате взрывов на складах боеприпасов воинской... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T19:08

2020-10-08T19:08

2020-10-08T19:08

рязанская область

взрывы на складах в рязанской области

николай любимов

ряжский район

рязанская область

происшествия

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<strong>РЯЗАНЬ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Губернатор <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a> Николай Любимов назвал главной задачей заботу о людях, которые пострадали в результате взрывов на складах боеприпасов воинской части.Губернатор в четверг провел видеоселекторное совещание с главами Скопинского и Ряжского районов, где объявлен режим ЧС из-за пожара на территории воинской части. Любимов обсудил с руководителями муниципалитетов текущую обстановку в поселке Желтухинский, других пострадавших населенных пунктах, принятые меры, и дал ряд поручений.Он высоко оценил совместные действия региональных и местных органов власти, благодаря которым были оперативно и своевременно проведены эвакуация людей из зоны пожара и доставка пострадавших из населенных пунктов в развернутые пункты временного размещения."Основная задача сейчас – позаботиться о людях, которые пострадали. О тех, кто остался без крова, кто находится в пунктах временного размещения", - отметил Любимов.<a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov" target="_blank">Губернатор</a> также сообщил о ряде предварительно принятых решений. В частности, эвакуированным гражданам будет оперативно предоставлена помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей на жилое помещение. Глава региона отметил, что механизмы подобной практики отработаны, и поручил немедленно организовать такую работу."С 9 октября граждане должны начать получать эти выплаты, перечень предоставляемых документов максимально упрощен, большинство будет собрано в порядке межведомственного взаимодействия. Надеюсь, что эти деньги помогут людям приобрести самое необходимое", – сказал Николай Любимов.Губернатор заявил, что завершается подготовка документов, на основании которых будут осуществляться дополнительные выплаты гражданам, признанным пострадавшими вследствие ЧС. Так, за частичную утрату имущества эта сумма составит 50 тысяч рублей, за полную утрату имущества – 100 тысяч рублей. Любимов отметил, что начала свою деятельность межведомственная комиссия по оценке ущерба, нанесенного людям и их имуществу. Министерству финансов поручено рассмотреть вопрос о выделении средств из резервного фонда правительства Рязанской области на ликвидацию последствий ЧС."Тем гражданам, которым нанесен в результате ЧС вред здоровью, тоже будут определены выплаты. Поручение я уже дал", – сказал Николай Любимов, уточнив, что в зависимости от тяжести полученного ущерба выплаты составят 400, 200 и 20 тысяч рублей.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578885196.html

ряжский район

рязанская область

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Кадры с места ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет. По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа. 2020-10-08T19:08 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, николай любимов, ряжский район, рязанская область, происшествия