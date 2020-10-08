https://ria.ru/20201008/poselenie-1578747863.html

Во Франции обнаружили древнее поселение, внезапно покинутое жителями

Во Франции археологи при проведении раскопок в коммуне Понтарлье обнаружили остатки поселения франков, которое исчезло так же внезапно, как и появилось... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T07:18

2020-10-08T07:18

2020-10-08T11:18

риа наука

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> археологи при проведении раскопок в коммуне Понтарлье обнаружили остатки поселения франков, которое исчезло так же внезапно, как и появилось. Соответствующий отчет опубликован на <a href="https://www.inrap.fr/un-village-temoin-des-strategies-conquete-des-francs-pontarlier-doubs-15223#" target="_blank">сайте</a> Национального института превентивных археологических исследований.Ученые пришли к выводу, что поселение было основано в VI веке нашей эры, по масштабу строений оно было достаточно крупным для того времени. На данный момент археологи раскопали около десяти больших прямоугольных зданий площадью 200-300 квадратных метров каждое, а также некрополь, в котором нашли четыре гробницы. По мнению специалистов, в поселении проживали зажиточные люди, на что указывает большая коллекция украшений, найденных в могилах.Также специалисты установили, что примерно через 150-200 лет после основания, предположительно, в конце VII века, жители очень быстро оставили поселение.Археологи не нашли следов нападения или крупного пожара, в качестве главной они рассматривают версию очередного массового переселения.

https://ria.ru/20201007/kitchen-1578300513.html

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франция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире