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https://ria.ru/20201008/poselenie-1578747863.html
Во Франции обнаружили древнее поселение, внезапно покинутое жителями
Во Франции археологи при проведении раскопок в коммуне Понтарлье обнаружили остатки поселения франков, которое исчезло так же внезапно, как и появилось... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T07:18
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риа наука
франция
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> археологи при проведении раскопок в коммуне Понтарлье обнаружили остатки поселения франков, которое исчезло так же внезапно, как и появилось. Соответствующий отчет опубликован на <a href="https://www.inrap.fr/un-village-temoin-des-strategies-conquete-des-francs-pontarlier-doubs-15223#" target="_blank">сайте</a> Национального института превентивных археологических исследований.Ученые пришли к выводу, что поселение было основано в VI веке нашей эры, по масштабу строений оно было достаточно крупным для того времени. На данный момент археологи раскопали около десяти больших прямоугольных зданий площадью 200-300 квадратных метров каждое, а также некрополь, в котором нашли четыре гробницы. По мнению специалистов, в поселении проживали зажиточные люди, на что указывает большая коллекция украшений, найденных в могилах.Также специалисты установили, что примерно через 150-200 лет после основания, предположительно, в конце VII века, жители очень быстро оставили поселение.Археологи не нашли следов нападения или крупного пожара, в качестве главной они рассматривают версию очередного массового переселения.
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франция
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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франция, в мире

Во Франции обнаружили древнее поселение, внезапно покинутое жителями

07:18 08.10.2020 (обновлено: 11:18 08.10.2020)
 
© Фото : InrapНа месте раскопок в коммуне Понтарлье, Франция
На месте раскопок в коммуне Понтарлье, Франция - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : Inrap
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Во Франции археологи при проведении раскопок в коммуне Понтарлье обнаружили остатки поселения франков, которое исчезло так же внезапно, как и появилось. Соответствующий отчет опубликован на сайте Национального института превентивных археологических исследований.
Ученые пришли к выводу, что поселение было основано в VI веке нашей эры, по масштабу строений оно было достаточно крупным для того времени. На данный момент археологи раскопали около десяти больших прямоугольных зданий площадью 200-300 квадратных метров каждое, а также некрополь, в котором нашли четыре гробницы.
По мнению специалистов, в поселении проживали зажиточные люди, на что указывает большая коллекция украшений, найденных в могилах.
Также специалисты установили, что примерно через 150-200 лет после основания, предположительно, в конце VII века, жители очень быстро оставили поселение.
Археологи не нашли следов нападения или крупного пожара, в качестве главной они рассматривают версию очередного массового переселения.
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