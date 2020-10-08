https://ria.ru/20201008/poroshenko-1578829454.html
Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в продаже оружия сирийским боевикам
Бывший депутат Верховной рады Украины от Партии регионов Давид Жвания обвинил экс-президента Петра Порошенко в поставках оружия сирийским боевикам в 2014-2016... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:14
2020-10-08T14:14
2020-10-08T15:33
давид жвания
партия регионов (украина)
петр порошенко
сирия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:262:2727:1795_1400x0_80_0_0_b6b56752c719b076d1b055205faeba10.jpg
<strong>КИЕВ, 8 окт — РИА Новости.</strong> Бывший депутат <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> от <a href="https://ria.ru/organization_Partija_regionov" target="_blank">Партии регионов</a> <a href="http://ria.ru/person_David_ZHvanija/" target="_blank" data-auto="true">Давид Жвания</a> обвинил экс-президента Петра Порошенко в поставках оружия сирийским боевикам в 2014-2016 годах.Экс-парламентарий пообещал привести доказательства в заявлении, которое собирается передать в Госбюро расследований."Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> испытывала нехватку вооружения, когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие. <…> Но это еще не все. Чтобы скрыть следы своего преступления, Порошенко дал распоряжение устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году", — заявил Жвания.Он также сказал, что в Винницкой области перед взрывом на арсенале прошли антитеррористические учения, которые стали частью спецоперации по отвлечению внимания. Тогда из окрестных сел пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек, двое пострадали.Ранее Жвания заявил, что намерен передать сведения о преступлениях бывшего руководства страны в правоохранительные органы, и не только украинские. В частности, по его словам, бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, Порошенко и экс-премьер Арсений Яценюк виновны в сдаче Крыма.Кроме того Жвания утверждает, что Порошенко и Турчинов организовали серию похищений участников Евромайдана в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев.Он также опубликовал видеообращение о том, что Порошенко запланировал на эту осень государственный переворот. Позже он заявил, что бывший президент уже начал раскачивать ситуацию в стране и намерен выводить людей на акции протеста. Реакции от правоохранительных органов не последовало. Тогда депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ринат Кузьмин подал иск с требованием к офису генпрокурора возбудить уголовное дело по заявлению экс-депутата, и суд его удовлетворил.
https://ria.ru/20201003/koronavirus-1578153950.html
https://ria.ru/20200919/poroshenko-1577490376.html
14
сирия
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156264/81/1562648179_0:2:2727:2047_1400x0_80_0_0_bef669c1acf3f1d5bcdac1528fff5efb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
давид жвания, партия регионов (украина), петр порошенко, сирия, украина, в мире
КИЕВ, 8 окт — РИА Новости.
Бывший депутат Верховной рады Украины
от Партии регионов Давид Жвания
обвинил экс-президента Петра Порошенко в поставках оружия сирийским боевикам в 2014-2016 годах.
"Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов. В том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб. <...> Покупателем была одна из группировок, противостоящих Башару Асаду", — сказал он в видеообращении, опубликованном в YouTube.
Экс-парламентарий пообещал привести доказательства в заявлении, которое собирается передать в Госбюро расследований.
"Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия в Донбассе
испытывала нехватку вооружения, когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие. <…> Но это еще не все. Чтобы скрыть следы своего преступления, Порошенко дал распоряжение устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году", — заявил Жвания.
Он также сказал, что в Винницкой области перед взрывом на арсенале прошли антитеррористические учения, которые стали частью спецоперации по отвлечению внимания. Тогда из окрестных сел пришлось эвакуировать более 30 тысяч человек, двое пострадали.
Ранее Жвания заявил, что намерен передать сведения о преступлениях бывшего руководства страны в правоохранительные органы, и не только украинские. В частности, по его словам, бывший исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, Порошенко и экс-премьер Арсений Яценюк виновны в сдаче Крыма.
Кроме того Жвания утверждает, что Порошенко и Турчинов организовали серию похищений участников Евромайдана в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев.
Он также опубликовал видеообращение о том, что Порошенко запланировал на эту осень государственный переворот. Позже он заявил, что бывший президент уже начал раскачивать ситуацию в стране и намерен выводить людей на акции протеста.
Реакции от правоохранительных органов не последовало. Тогда депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ринат Кузьмин подал иск с требованием к офису генпрокурора возбудить уголовное дело по заявлению экс-депутата, и суд его удовлетворил.