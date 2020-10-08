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https://ria.ru/20201008/polsha-1578815373.html
Польша пригрозила Минску ответом на требование сократить дипперсонал
Польша ответит на требование Белоруссии сократить дипломатический персонал "в нужное время и в соответствующей форме", заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:18
2020-10-08T13:18
мид польши
польша
минск
белоруссия
литва
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a> ответит на требование <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> сократить дипломатический персонал "в нужное время и в соответствующей форме", заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Позже послы Польши и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> были отозваны для консультаций.
https://ria.ru/20201007/pereimenovanie-1578615748.html
А газ российский в Польшу через Белоруссию идет. Поаккуратнее то отвечать надо.
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Напугали ежа голым задом...
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польша
минск
белоруссия
литва
РИА Новости
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мид польши, польша, минск, белоруссия, литва, в мире

Польша пригрозила Минску ответом на требование сократить дипперсонал

13:18 08.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости. Польша ответит на требование Белоруссии сократить дипломатический персонал "в нужное время и в соответствующей форме", заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.

"Требование о резком сокращении польского дипломатического персонала в Белоруссии не останется без адекватного ответа со стороны Польши. Польша найдет области и способы ответить на этот недружественный жест в нужное время и в соответствующей форме", - написал Пшидач в Twitter.

МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.
Позже послы Польши и Литвы были отозваны для консультаций.
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