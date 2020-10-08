https://ria.ru/20201008/polsha-1578815373.html

Польша пригрозила Минску ответом на требование сократить дипперсонал

Польша ответит на требование Белоруссии сократить дипломатический персонал "в нужное время и в соответствующей форме", заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:18

2020-10-08T13:18

2020-10-08T13:18

мид польши

польша

минск

белоруссия

литва

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Poland" target="_blank">Польша</a> ответит на требование <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> сократить дипломатический персонал "в нужное время и в соответствующей форме", заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.МИД Белоруссии 2 октября сообщил, что Польше и Литве предложено до 9 октября сократить дипломатическое присутствие в стране – с 50 до 18 и с 25 до 14 сотрудников соответственно. Послы Белоруссии в Польше и Литве были отозваны в Минск для консультаций. Как заявляли в МИД, это связано с "откровенно недружественными телодвижениями" в отношении Минска со стороны этих двух стран ЕС, которые неприкрыто вмешиваются во внутренние дела и игнорируют базовые суверенные права Белоруссии.Позже послы Польши и <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвы</a> были отозваны для консультаций.

https://ria.ru/20201007/pereimenovanie-1578615748.html

sizif8 А газ российский в Польшу через Белоруссию идет. Поаккуратнее то отвечать надо. 33

Владимир Белогорский Напугали ежа голым задом... 26

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польша

минск

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид польши, польша, минск, белоруссия, литва, в мире