Объем экспорта продукции АПК Подмосковья составил $740 млн

"Наиболее значимый прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по мясной продукции – прибавили более 200%, по орехам и фруктам – более 200%, по мясным консервным изделиям – порядка 100%, по напиткам – порядка 40 %", - сказал Разин.