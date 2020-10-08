https://ria.ru/20201008/podmoskove-1578823644.html
Объем экспорта продукции АПК Подмосковья составил $740 млн
Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области за 9 месяцев текущего года составил порядка 740 миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:48
2020-10-08T13:48
2020-10-08T13:48
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости</strong>. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Московской области за 9 месяцев текущего года составил порядка 740 миллионов долларов, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода региона <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Razin1" target="_blank">Андрей Разин</a>.Он отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года список стран-импортеров подмосковной продукции агропромышленного комплекса увеличился за счет Австрии, Индонезии, Ирландии, Малайзии, Норвегии, Словении, Филиппин, Швейцарии, Аргентины.
https://ria.ru/20201006/maska-1578403045.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, московская область (подмосковье)