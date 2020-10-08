https://ria.ru/20201008/podlodka-1578861459.html

Американские военные "потеряли" российскую подлодку у берегов Кипра

Военно-морские силы США вторые сутки не могут найти российскую подлодку рядом с Кипром, пишет avia.pro. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:10

2020-10-08T16:10

2020-10-08T17:50

россия

средиземное море

сирия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Военно-морские силы США вторые сутки не могут найти российскую подлодку рядом с Кипром, пишет <a href="https://avia.pro/" target="_blank">avia.pro</a>.Как отмечает издание, после широкомасштабных учений российских военных у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных.На поиски субмарины США отправили военный вертолет и противолодочный самолет. Уточняется, что они обследуют небольшой район Средиземного моря к югу от Кипра уже вторые сутки.

https://ria.ru/20200929/kaliningrad-1577920509.html

Алексей Смирнов Шведов попросите, они знатные искатели наших подлодок)) 189

lEK lEKICH санкции введут)) 122

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россия

средиземное море

сирия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, средиземное море, сирия, сша, в мире