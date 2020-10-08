https://ria.ru/20201008/podlodka-1578861459.html
Американские военные "потеряли" российскую подлодку у берегов Кипра
Военно-морские силы США вторые сутки не могут найти российскую подлодку рядом с Кипром, пишет avia.pro. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T16:10
2020-10-08T16:10
2020-10-08T17:50
россия
средиземное море
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. </strong>Военно-морские силы США вторые сутки не могут найти российскую подлодку рядом с Кипром, пишет <a href="https://avia.pro/" target="_blank">avia.pro</a>.Как отмечает издание, после широкомасштабных учений российских военных у берегов Сирии как минимум одна подводная лодка с крылатыми ракетами вышла из поля зрения американских военных.На поиски субмарины США отправили военный вертолет и противолодочный самолет. Уточняется, что они обследуют небольшой район Средиземного моря к югу от Кипра уже вторые сутки.
https://ria.ru/20200929/kaliningrad-1577920509.html
Алексей Смирнов
Шведов попросите, они знатные искатели наших подлодок))
189
lEK lEKICH
санкции введут))
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россия
средиземное море
сирия
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, средиземное море, сирия, сша, в мире