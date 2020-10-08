https://ria.ru/20201008/pobeda-1578869689.html
"Победа" не планирует снова приостанавливать полеты
Лоукостер "Победа" не рассматривает повторную приостановку полетов, как это было весной на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:04
2020-10-08T17:04
2020-10-08T17:04
россия
победа (авиакомпания)
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Лоукостер <a href="https://ria.ru/organization_Bjudzhetnyjj_perevozchik" target="_blank">"Победа"</a> не рассматривает повторную приостановку полетов, как это было весной на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."Победа" на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> приостанавливала выполнение всех рейсов с 1 апреля по 31 мая. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов. Тем временем ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация о том, что "Победа" может снова приостановить выполнение всех рейсов на два месяца."Информация не соответствует действительности, сценарий, связанный с приостановкой операционной деятельности, прекращением полетов не рассматривается", - сказала представитель лоукостера.Она также отметила, что опубликованная Telegram-каналами информация - "полная чушь".
https://ria.ru/20201008/poezdki-1578868059.html
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, победа (авиакомпания), экономика