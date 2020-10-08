https://ria.ru/20201008/pobeda-1578869689.html

"Победа" не планирует снова приостанавливать полеты

Лоукостер "Победа" не рассматривает повторную приостановку полетов, как это было весной на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T17:04

2020-10-08T17:04

2020-10-08T17:04

россия

победа (авиакомпания)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155620/28/1556202884_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_cb8f6db17981abe0d14ebca11a11d025.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Лоукостер <a href="https://ria.ru/organization_Bjudzhetnyjj_perevozchik" target="_blank">"Победа"</a> не рассматривает повторную приостановку полетов, как это было весной на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."Победа" на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> приостанавливала выполнение всех рейсов с 1 апреля по 31 мая. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов. Тем временем ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация о том, что "Победа" может снова приостановить выполнение всех рейсов на два месяца."Информация не соответствует действительности, сценарий, связанный с приостановкой операционной деятельности, прекращением полетов не рассматривается", - сказала представитель лоукостера.Она также отметила, что опубликованная Telegram-каналами информация - "полная чушь".

https://ria.ru/20201008/poezdki-1578868059.html

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, победа (авиакомпания), экономика