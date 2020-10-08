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"Победа" не планирует снова приостанавливать полеты
Лоукостер "Победа" не рассматривает повторную приостановку полетов, как это было весной на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T17:04
2020-10-08T17:04
россия
победа (авиакомпания)
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Лоукостер <a href="https://ria.ru/organization_Bjudzhetnyjj_perevozchik" target="_blank">"Победа"</a> не рассматривает повторную приостановку полетов, как это было весной на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщила РИА Новости представитель перевозчика."Победа" на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавируса</a> приостанавливала выполнение всех рейсов с 1 апреля по 31 мая. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов. Тем временем ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация о том, что "Победа" может снова приостановить выполнение всех рейсов на два месяца."Информация не соответствует действительности, сценарий, связанный с приостановкой операционной деятельности, прекращением полетов не рассматривается", - сказала представитель лоукостера.Она также отметила, что опубликованная Telegram-каналами информация - "полная чушь".
https://ria.ru/20201008/poezdki-1578868059.html
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россия
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россия, победа (авиакомпания), экономика

"Победа" не планирует снова приостанавливать полеты

17:04 08.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту "Внуково" имени А. Н. Туполева
Cамолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" не рассматривает повторную приостановку полетов, как это было весной на фоне ограничений из-за коронавируса, сообщила РИА Новости представитель перевозчика.
"Победа" на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса приостанавливала выполнение всех рейсов с 1 апреля по 31 мая. Как сообщала пресс-служба авиакомпании, приостановка операционной деятельности должна была позволить перевозчику сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов. Тем временем ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация о том, что "Победа" может снова приостановить выполнение всех рейсов на два месяца.
"Информация не соответствует действительности, сценарий, связанный с приостановкой операционной деятельности, прекращением полетов не рассматривается", - сказала представитель лоукостера.
Она также отметила, что опубликованная Telegram-каналами информация - "полная чушь".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 16:37Туризм
МИД призвал россиян тщательнее планировать поездки за рубеж
 
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РоссияПобеда (авиакомпания)Экономика
 
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