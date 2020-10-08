https://ria.ru/20201008/plazma-1578755991.html

В Волгограде умер врач, для которого просили плазму с антителами

Волгоградский врач-реаниматолог Андрей Зубков, для которого его родственники просили через соцсети плазму с антителами к COVID, скончался от коронавирусной... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:55

2020-10-08T08:55

2020-10-08T08:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

ржд

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<strong>ВОЛГОГРАД, 8 окт – РИА Новости.</strong> Волгоградский врач-реаниматолог Андрей Зубков, для которого его родственники просили через соцсети плазму с антителами к <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID</a>, скончался от коронавирусной инфекции, сообщил РИА Новости его сын.Ранее сообщалось, что Зубкову требуется плазма с антителами к COVID-19, его родные через соцсети обратились к жителям города, перенесшим коронавирус, с просьбой сдать кровь. Зубков около двух недель провел в больнице с подтвержденным коронавирусом, последние несколько дней находился на аппарате ИВЛ."Этой ночью отец скончался", - сказал РИА Новости сын врача Василий Зубков.Андрею Зубкову было 59 лет, он работал врачом-реаниматологом в кардиологическом отделении больницы <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> и консультировал врачей областного Центра медицины катастроф.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200928/koronavirus-1577881465.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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