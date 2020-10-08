В Мордовии школьники и их родители довольны качеством горячего питания
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Более 90% школьников Мордовии и их родителей положительно оценивают организацию горячего питания в учебных заведениях, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные партии "Единая Россия".
Мониторинг обеспечения школьников горячим питанием прошел в российских регионах в сентябре. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты "Единой России", активисты региональных и местных отделений партии, "Молодой Гвардии", представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов. Проведенная проверка выявила, что существенных проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет.
"Параллельно с проверками был организован мониторинг общественного мнения, в котором участвовали школьники и родители. По его результатам Мордовия вошла в число семи лучших регионов страны по проценту позитивных откликов. В республике этот показатель составил 92%. Первые три строчки заняли Брянская область (97%), Новосибирская область (96%) и Республика Марий Эл (96%). Организаторы мониторинга отметили, что некоторые региональные практики по обеспечению школьников горячим питанием можно рекомендовать к использованию в других субъектах", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве образования Мордовии, сегодня во всех школах республики создана инфраструктура для обеспечения школьников горячими сбалансированными полноценными обедами. Организацию горячего питания в образовательных учреждениях Мордовии высоко оценил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, отметивший, что "в Мордовии в этом направлении заложена очень большая основа, есть чему поучиться и федеральному министерству, и другим регионам".
По поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года все школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.
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