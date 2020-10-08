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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20201008/pitanie-1578826367.html
В Мордовии школьники и их родители довольны качеством горячего питания
Более 90% школьников Мордовии и их родителей положительно оценивают организацию горячего питания в учебных заведениях, сообщает пресс-служба главы региона со... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:03
2020-10-08T14:03
республика мордовия
республика мордовия
общероссийский народный фронт
единая россия
владимир путин
новосибирская область
брянская область
общество
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости.</strong> Более 90% школьников Мордовии и их родителей положительно оценивают организацию горячего питания в учебных заведениях, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные партии "<a href="http://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Единая Россия</a>".Мониторинг обеспечения школьников горячим питанием прошел в российских регионах в сентябре. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты "Единой России", активисты региональных и местных отделений партии, "Молодой Гвардии", представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов. Проведенная проверка выявила, что существенных проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет."Параллельно с проверками был организован мониторинг общественного мнения, в котором участвовали школьники и родители. По его результатам Мордовия вошла в число семи лучших регионов страны по проценту позитивных откликов. В республике этот показатель составил 92%. Первые три строчки заняли <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянская область</a> (97%), <a href="http://ria.ru/location_Novosibirskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирская область</a> (96%) и Республика Марий Эл (96%). Организаторы мониторинга отметили, что некоторые региональные практики по обеспечению школьников горячим питанием можно рекомендовать к использованию в других субъектах", - говорится в сообщении.Как отметили в министерстве образования Мордовии, сегодня во всех школах республики создана инфраструктура для обеспечения школьников горячими сбалансированными полноценными обедами. Организацию горячего питания в образовательных учреждениях Мордовии высоко оценил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, отметивший, что "в Мордовии в этом направлении заложена очень большая основа, есть чему поучиться и федеральному министерству, и другим регионам".По поручению президента России, лидера <a href="http://ria.ru/organization_Obshherossijjskijj_narodnyjj_front/" target="_blank" data-auto="true">ОНФ</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> с 1 сентября 2020 года все школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.
https://ria.ru/20201006/detsad-1578364707.html
https://ria.ru/20200929/teplitsy-1577970090.html
новосибирская область
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республика мордовия, общероссийский народный фронт, единая россия, владимир путин, новосибирская область, брянская область, общество

В Мордовии школьники и их родители довольны качеством горячего питания

14:03 08.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Более 90% школьников Мордовии и их родителей положительно оценивают организацию горячего питания в учебных заведениях, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на данные партии "Единая Россия".
Мониторинг обеспечения школьников горячим питанием прошел в российских регионах в сентябре. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты "Единой России", активисты региональных и местных отделений партии, "Молодой Гвардии", представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов. Проведенная проверка выявила, что существенных проблем с обеспечением школьников младших классов горячим питанием нет.
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"Параллельно с проверками был организован мониторинг общественного мнения, в котором участвовали школьники и родители. По его результатам Мордовия вошла в число семи лучших регионов страны по проценту позитивных откликов. В республике этот показатель составил 92%. Первые три строчки заняли Брянская область (97%), Новосибирская область (96%) и Республика Марий Эл (96%). Организаторы мониторинга отметили, что некоторые региональные практики по обеспечению школьников горячим питанием можно рекомендовать к использованию в других субъектах", - говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве образования Мордовии, сегодня во всех школах республики создана инфраструктура для обеспечения школьников горячими сбалансированными полноценными обедами. Организацию горячего питания в образовательных учреждениях Мордовии высоко оценил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко, отметивший, что "в Мордовии в этом направлении заложена очень большая основа, есть чему поучиться и федеральному министерству, и другим регионам".
По поручению президента России, лидера ОНФ Владимира Путина с 1 сентября 2020 года все школьники младших классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.
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Республика МордовияРеспублика МордовияОбщероссийский народный фронтЕдиная РоссияВладимир ПутинНовосибирская областьБрянская областьОбщество
 
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