На Сахалине пенсионер потерял ногу и умер, помогая женщине с парковкой
02:44 08.10.2020 (обновлено: 11:17 08.10.2020)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт — РИА Новости. Женщина-водитель на Сахалине наехала на пенсионера, который помогал ей припарковать автомобиль, в результате мужчина лишился ноги и умер от кровопотери, дело передано в суд, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Следственного комитета Российской Федерации.
"Следственным отделом по городу Оха Сахалинского СУ СК окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК Российской Федерации — "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.
По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемая, управляя своим личным автомобилем, заезжала в гаражный бокс в городе Оха (север Сахалина). Она попросила находившегося в гаражном боксе 64-летнего водителя помочь припарковать машину. Мужчина согласился и стал показывать обвиняемой руками, чтобы она ехала на него. Женщина выбрала неверную скорость и наехала на пенсионера.
"В результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации левой голени. От полученных травм и последующей массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в СК.
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.