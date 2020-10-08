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https://ria.ru/20201008/pensioner-1578743001.html
На Сахалине пенсионер потерял ногу и умер, помогая женщине с парковкой
Женщина-водитель на Сахалине наехала на пенсионера, который помогал ей припарковать автомобиль, в результате мужчина лишился ноги и умер от кровопотери, дело... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T02:44
2020-10-08T11:17
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Женщина-водитель на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank">Сахалине</a> наехала на пенсионера, который помогал ей припарковать автомобиль, в результате мужчина лишился ноги и умер от кровопотери, дело передано в суд, сообщает в четверг пресс-служба областного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета Российской Федерации</a>.По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемая, управляя своим личным автомобилем, заезжала в гаражный бокс в городе Оха (север Сахалина). Она попросила находившегося в гаражном боксе 64-летнего водителя помочь припарковать машину. Мужчина согласился и стал показывать обвиняемой руками, чтобы она ехала на него. Женщина выбрала неверную скорость и наехала на пенсионера."В результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации левой голени. От полученных травм и последующей массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20200617/1573062059.html
А че на Ефремова не повесили?
142
Сам сказал ехать ему а на ногу... тетка точно все исполнила и быстро!!!😂
80
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сахалин
РИА Новости
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сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

На Сахалине пенсионер потерял ногу и умер, помогая женщине с парковкой

02:44 08.10.2020 (обновлено: 11:17 08.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт — РИА Новости. Женщина-водитель на Сахалине наехала на пенсионера, который помогал ей припарковать автомобиль, в результате мужчина лишился ноги и умер от кровопотери, дело передано в суд, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Следственного комитета Российской Федерации.

"Следственным отделом по городу Оха Сахалинского СУ СК окончено расследование уголовного дела в отношении 32-летней местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК Российской Федерации — "Причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемая, управляя своим личным автомобилем, заезжала в гаражный бокс в городе Оха (север Сахалина). Она попросила находившегося в гаражном боксе 64-летнего водителя помочь припарковать машину. Мужчина согласился и стал показывать обвиняемой руками, чтобы она ехала на него. Женщина выбрала неверную скорость и наехала на пенсионера.
"В результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации левой голени. От полученных травм и последующей массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в СК.
По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
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СахалинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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