https://ria.ru/20201008/pensioner-1578743001.html

На Сахалине пенсионер потерял ногу и умер, помогая женщине с парковкой

Женщина-водитель на Сахалине наехала на пенсионера, который помогал ей припарковать автомобиль, в результате мужчина лишился ноги и умер от кровопотери, дело... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T02:44

2020-10-08T02:44

2020-10-08T11:17

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Женщина-водитель на <a href="http://ria.ru/location_Sakhalin/" target="_blank">Сахалине</a> наехала на пенсионера, который помогал ей припарковать автомобиль, в результате мужчина лишился ноги и умер от кровопотери, дело передано в суд, сообщает в четверг пресс-служба областного управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank">Следственного комитета Российской Федерации</a>.По версии следствия, в ноябре прошлого года обвиняемая, управляя своим личным автомобилем, заезжала в гаражный бокс в городе Оха (север Сахалина). Она попросила находившегося в гаражном боксе 64-летнего водителя помочь припарковать машину. Мужчина согласился и стал показывать обвиняемой руками, чтобы она ехала на него. Женщина выбрала неверную скорость и наехала на пенсионера."В результате чего последний получил тяжкие телесные повреждения в виде травматической ампутации левой голени. От полученных травм и последующей массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия", — сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20200617/1573062059.html

Миша Трезвый А че на Ефремова не повесили? 142

Alex Capilat Сам сказал ехать ему а на ногу... тетка точно все исполнила и быстро!!!😂 80

19

сахалин

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сахалин, следственный комитет россии (ск рф), происшествия